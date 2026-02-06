Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Altri Sport

Olimpiadi Milano-Cortina, l’attesa è finita: tutto ciò che devi sapere

Feb 6, 20261 Lettura

Ci siamo, l’attesa è finita, l’Italia torna al centro della scena sportiva mondiale. Oggi iniziano le Olimpiadi Invernali 2026 che porteranno atleti, tifosi e riflettori internazionali tra Milano e le Alpi, con un’edizione diffusa che promette spettacolo, innovazione e grande copertura mediatica.

Quando iniziano le Olimpiadi Invernali 2026

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026, anche se alcune competizioni prenderanno il via già nei giorni precedenti.

Cerimonia di apertura: 6 febbraio 2026

Inizio delle gare: dal 4 febbraio 2026

Cerimonia di chiusura: 22 febbraio 2026

L’evento inaugurale si terrà allo stadio San Siro, uno dei simboli di Milano, che ospiterà ufficialmente l’avvio della XXV edizione dei Giochi.

Dove si svolgono le gare

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 saranno caratterizzate da un modello organizzativo diffuso, pensato per valorizzare impianti già esistenti e diversi territori del Nord Italia.
Le principali sedi di gara saranno:

  • Milano
  • Cortina d’Ampezzo
  • Bormio
  • Livigno
  • Val di Fiemme
  • Anterselva

Una scelta che rafforza il legame tra sport, territorio e sostenibilità, coinvolgendo l’intero arco alpino italiano.

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire le Olimpiadi Invernali 2026 in diretta TV e streaming, con una copertura capillare su più piattaforme:

  • Rai 1 (cerimonie e grandi eventi)
  • Rai 2
  • Rai Sport
  • Streaming
  • RaiPlay
  • Eurosport / Discovery+
  • DAZN (selezione di eventi)

La programmazione comprenderà dirette integrali, repliche, studi di approfondimento e analisi quotidiane, garantendo visibilità a tutte le discipline.

Sport e discipline olimpiche

Il programma di Milano-Cortina 2026 prevede 16 sport olimpici e oltre 100 eventi da medaglia. Tra i più attesi:

  • Sci alpino
  • Biathlon
  • Bob e skeleton
  • Pattinaggio di figura
  • Hockey su ghiaccio
  • Snowboard
  • Salto con gli sci

Un evento storico per l’Italia

Le Olimpiadi Invernali 2026 rappresentano un appuntamento storico: segnano il ritorno dei Cinque Cerchi sulle Alpi vent’anni dopo Torino 2006 e confermano l’Italia come uno dei Paesi chiave nello scenario olimpico internazionale. Un evento capace di unire sport, turismo e visibilità globale, con milioni di spettatori attesi in tutto il mondo.

Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

