Pisa, oggi parte il ritiro. Tra certezze e novitò, Gilardino ne sceglie 33

Dopo una settimana di allenamenti al centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado, il Pisa inizia oggi la preparazione estiva a Morgex, in vista del ritorno ufficiale in serie A dopo 34 anni (ultima stagione nella massima serie datata 1989). La squadra di Alberto Gilardino, apparso sorridente e motivato, ha raggiunto nella serata di ieri la Valle d’Aosta, dove sono in programma doppie sessioni di allenamenti giornalieri, sempre a porte aperte. Domenica contro la Rappresentativa della Valle d’Aosta è prevista, alle 18, la prima amichevole, mentre il 23 affronterà il Bra e la domenica successiva la Pro Vercelli. Al termine del ritiro, la squadra sarà ospite dell’Empoli al Castellani, dopodiché ai primi d’agosto sarà la volta di una mini tournée in terra tedesca.

Sono 33 i tesserati partiti alla volta di Morgex, mentre altri 14 sono rimasti ad allenarsi in città. Il difensore Francesco Coppola è assente in quanto infortunato. Gli altri, come Pietro Beruatto ed Emanuel Vignato, hanno mercato oppure non rientrano nei piani del nuovo allenatore. In partenza, dopo le cessioni a titolo definitivo Christian Sussi alla Pianese e Susso Bamba al First Vienna, c’è anche l’attaccante Andrea Pavanello che è a un passo dal Ravenna.

Il club negli ultimi giorni è comunque molto attivo sul fronte delle operazioni in entrata. Il diesse Davide Vaira è vicinissimo, come riportato da varie testate, ad assicurarsi un triplo colpo in entrata, regalando così al mister campione del mondo 2006 i primi nuovi innesti con cui iniziare a plasmare la squadra titolare. Nello specifico, si tratta di un portiere, un mediano e un esterno.

Per il portiere Simone Scuffet del Cagliari siamo ormai ai dettagli. Il friulano classe ’96, un tempo grande predestinato, poi frenato da infortuni e prestazioni non all’altezza, attualmente si sta allenando con la squadra sarda ma è in procinto di muoversi in direzione Val d’Aosta per conoscere i nuovi compagni e riniziare la scalata verso la titolarità in una squadra di A. per lui un contratto biennale.

Dal nerazzurro al nerazzurro, è in chiusura la trattativa lampo con l’Inter per il centrocampista classe 2004 Ebenezer Akinsanmiro, sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L’Inter vuole fissare il diritto a tre milioni. Si tratta su questo dettaglio ma l’affare può andare in porto. Il giocatore, nell’ultima stagione in prestito alla Sampdoria, dovrebbe prima rinnovare con i nerazzurri di Milano fino al 2029 visto che il contratto scade il prossimo 30 giugno, dopodiché si preparerà alla sua prima stagione in A con buone chanches di giocarsi una maglia da titolare.

Anche l’attaccante esterno Alessio Zerbin del Napoli, ultimi sei mesi in prestito al Venezia, sembra in dirittura d’arrivo. Sarebbe un colpo d’esperienza, dato che pur senza giocare molto il giocatore scuola Novara figura tra gli scudettati dell’annata 2022-23, gioca stabilmente nella massima serie da tre anni e vanta anche una presenza in Nazionale. Il sogno della dirigenza è di realizzare un’operazione doppia con i partenopei, Zerbin ma anche Simeone sono in cima ai desideri di Gila, per un attacco che infiammerebbe i cuori dei tifosi nerazzurri.