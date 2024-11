Portogallo e Spagna volano ai quarti. Caos in Romania-Kosovo

LEAGUE A GRUPPO 1

SCOZIA- CROAZIA 1-0

Sinora aveva raccolto soltanto un punto frutto di tre sconfitte e un pareggio. La Scozia ha deciso di invertire l’andazzo superando sul campo amico la Croazia per 1-0 e ottenendo così la prima posta piena nel suo cammino in UEFA Nations League. La formazione di Steve Clarke aggancia così la Polonia a quattro punti e le contenderà la possibilità di disputare lo spareggio League A- League B. Tutto è rimesso all’ultima partita. Al 43′ la Croazia resta in dieci uomini per l’espulsione di Sucic per somma di ammonizioni. La nazionale di Clarke la fa sua al minuto 41 della ripresa con Mc Ginn il cui sinistro non lascia scampo a Kotarski.

PORTOGALLO- POLONIA 5-1

Vittoria e qualificazione ormai certa ai quarti di finale. Il Portogallo travolge la Polonia con un secco 5-1 in casa e prosegue con passo imperioso il suo cammino in Nations League. I lusitani sono ormai stabilmente primi nel loro girone con 13 punti e ben sei lunghezze di vantaggio sulla Croazia seconda ancorché sconfitta dalla Scozia. Il discorso spareggio League A- League B è comunque aperto e coinvolge al momento la stessa Polonia e la Scozia ma non è al sicuro neppure la Croazia che , per garantirsi il matematico secondo posto, dovrà almeno pareggiare la partita conclusiva con il Portogallo.Al 14′ il milanista Rafa Leao riceve da Nuno Mendes su azione di contropiede e porta i lusitani in vantaggio.

LEAGUE A GRUPPO 4

DANIMARCA- SPAGNA 1-2

Vittoria e passaggio ai quarti di finale. La Spagna ottiene la quarta vittoria di fila in Nations League e passa alla fase successiva. La Danimarca è a un passo dal seguirla ma dovrà affidare tutto all’ultima partita contro una Serbia che, vincesse, la potrebbe superare e soffiarle il passaggio del turno. Al 15′ gli iberici si portano in vantaggio con Oyarzabal che riceve da Perez e batte Schmeichel. Al 13′ della ripresa gli ospiti raddoppiano con lo stesso Perez che riceve da Dani Olmo e la mette nell’angolino dove Schmeichel non ci può arrivare. Al 39′ la Danimarca cerca di rientrare in partita con un gol da distanza ravvicinata del laziale Isaksen che non lascia scampo a Raya ma la Spagna gestisce il vantaggio sino al termine e porta a casa l’incontro.

SVIZZERA- SERBIA 1-1

Ormai retrocessa nella League B, la Svizzera ci teneva a conquistare una vittoria davanti al proprio pubblico contro la Serbia. Ne è invece venuto fuori un 1-1 che mantiene gli ospiti in corsa per il secondo posto nei quarti di finale e sancisce invece la discesa di categoria degli elvetici, ancora a secco di vittorie dall’inizio della competizione. Svizzera avanti al 33′ della ripresa con Amdouni su assist del bolognese Freuler, pareggio serbo a due minuti dalla fine delle ostilità con Terzic su passaggio filtrante di Vlahovic.

LEAGUE C GRUPPO 2

CIPRO- LITUANIA 2-1

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Cipro torna contro la Lituania già battuta per 1-0 all’andata a sorridere dopo avere incassato tre pesanti sconfitte, due con il Kosovo e una con la Romania subendo ben dieci reti senza realizzarne alcuna. Cipro spera adesso in un passo falso del Kosovo per potersi giocare lo spareggio Lega B- Lega C: La Lituania incassa la quinta sconfitta in altrettante gare e scende in League D essendo tra le due peggiori classificate con l’Azerbaijan. I padroni di casa si portano in vantaggio al minuto 18 con un sinistro dal limite del centrocampista dell’Hellas Verona Kastanos. Al 2′ della ripresa la Lituania spera di rimettersi in partita pareggiando con Gineitis, il centrocampista del Torino riceve da Golubickas e non lascia scampo a Demetriou con il suo sinistro. Cipro, però, crede fortemente nella vittoria così come nel desiderio di spezzare la serie negativa e fa sua la gara al minuto con Tzionis che riceve da Malekiddes e supera Bertasus.

ROMANIA- KOSOVO 0-0

Tutto sembrava filare per il meglio. Poi, al minuto 93, dagli spalti è stato intonato il nome della Serbia e Rrhamani e la nazionale kosovara hanno così deciso di abbandonare il campo con il risultato della gara ancora fermo sullo 0-0. La sfida era già stata sospesa dopo il primo quarto d’ora in seguito all’esposizione di uno striscione su cui era scritto “Il Kosovo è Serbia”. Cose che non possono avere il nome di calcio ma valgono a essere qualificate come vergogna. Non è la prima volta che tra le due nazionali si verificano incidenti, era già accaduto infatti nel 2023 durante una partita valevole per le qualificazioni ai mondiali. Fino a quando si è potuto parlare di calcio giocato le due squadre si sono sfidate a viso aperto con la Romania andata a un soffio dal vantaggio al 41′ della prima frazione con una traversa colpita da Stanciu.

LEAGUE C GRUPPO 3

IRLANDA DEL NORD- BIELORUSSIA 2-0

Terza vittoria in cinque gare e primo posto quasi in cassaforte. L’Irlanda del Nord sconfigge la Bielorussia ed è vicina alla promozione in League B per l’edizione della Uefa Nations League 2026-27. A contenderle il primo posto sarà la Bulgaria mentre la Bielorussia potrebbe andare agli spareggi League B- League C in caso di secondo posto e League C – League D in caso di terza piazza. Tutto è legato alla sfida conclusiva. Padroni di casa avanti al 5′ della ripresa con un’incornata di Ballard su corner di Shea Charles, raddoppio al 18′ con un rigore trasformato da Dion Charles e concesso per un fallo di mano di Pechenin. .

LUSSEMBURGO- BULGARIA 0-1

La cocente sconfitta per 0-5 in Irlanda del Nord abbisognava di un pronto riscatto. La Bulgaria lo ha trovato, anche se con un punteggio modesto, sul terreno del Lussemburgo prendendosi tre punti che la pongono ancora in corsa per il primato nel girone in concorrenza con l’Irlanda del Nord. Il Lussemburgo, invece, dovrà con tutta probabilità disputare gli spareggi League C- League D. Al 23′ gli ospiti si portano in vantaggio con Kraev che , con una gran botta da fuori area, trafigge il portiere di casa Cardoso.

LEAGUE D GRUPPO 1

SAN MARINO- GIBILTERRA 1-1

Gibilterra prova a scappare ma San Marino la raggiunge. Il primo posto nel girone che garantisce il passaggio alla League C per la prossima edizione della competizione è legato ora all’esito della sfida tra Liechtenstein e San Marino. Se in quest’ultima sfida dovessero vincere i principini, però, sarebbero loro a potersi disputare il diritto di spareggiare. Al 9′ il difensore sammarinese Rossi commette fallo su De Barr e Gibilterra beneficia di un penalty. Dagli undici metri Walker, due minuti dopo, non lascia scampo a Colombo. Seconda rete per lui in Nations League dopo quella messa a segno nel 2-2 del match d’esordio contro il Liechtenstein. Al 45′ della ripresa San Marino pareggia con un rigore trasformato da Nanni e concesso per un fallo da lui stesso subito. Al momento in League C passerebbe Gibilterra ma San Marino ha ancora la possibilità di scavalcarla qualora si aggiudicasse la sfida con il Liechtenstein.