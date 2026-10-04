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Formula 1

Verstappen trionfa in Malesia, Antonelli secondo: Hamilton sul podio

Ott 4, 20261 Lettura

Max Verstappen torna a vincere a Sepang e si prende il Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, trasferito in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente. Il pilota della Red Bull domina una gara complicata dalle condizioni meteo e precede la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, splendido secondo. Sul terzo gradino del podio sale Lewis Hamilton con la Ferrari, favorito anche dal ritiro di George Russell nelle battute conclusive.

Verstappen detta il ritmo sul bagnato

La forte pioggia costringe gli organizzatori a ritardare la partenza e rende subito delicata la gestione della gara. Verstappen, già ultimo vincitore a Sepang nel 2017, interpreta al meglio le condizioni miste e prende progressivamente il controllo del GP. Alle sue spalle Antonelli costruisce una prestazione di grande solidità, riuscendo a mantenere la Mercedes nelle posizioni di vertice.

La Ferrari paga invece una strategia iniziale poco efficace, ma Hamilton sfrutta le due Safety Car per rientrare nella lotta per il podio. A cinque giri dalla bandiera a scacchi arriva l’episodio decisivo: Russell, fino a quel momento terzo, è costretto al ritiro per un problema tecnico. Hamilton eredita così la posizione e completa il podio.

Ferrari con Hamilton sul podio, Leclerc quarto

Alle spalle dei primi tre chiude Charles Leclerc, quarto con l’altra Ferrari davanti alla Red Bull di Isack Hadjar. Sesta posizione per Oscar Piastri con la McLaren, seguito da Liam Lawson, Fernando Alonso e Lando Norris. Arvid Lindblad completa la top ten con la Racing Bulls.

Per Verstappen arriva così un successo pesante nel percorso stagionale, ottenuto in una gara condizionata dalla pioggia, dalle neutralizzazioni e dai colpi di scena finali. Antonelli conferma la crescita con un prestigioso secondo posto, mentre la Ferrari raccoglie un podio e una quarta posizione in una domenica iniziata in salita.

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