Qual Euro 2024: Francia, Portogallo e Belgio qualificate

Francia, Portogallo e Belgio sono le prime tre squadre a guadagnare il pass per Euro 2024. I Bleus ci sono riusciti ottenendo in Olanda (1-2) la sesta vittoria in 6 giornate, i lusitani centrando contro la Slovacchia (3-2) il 7° successo in 7 gare, infine gli uomini di Domenico Tedesco vincendo a Vienna (2-3) lo scontro diretto con l’Austria. Ad aprire le danze oggi è stato Estonia-Azerbaigian (finita 0-2), ma è nella serata che si sono consumati i verdetti più importanti. Nel girone F il Belgio di Lukaku si è imposto per 3-2 sull’Austria allungando in vetta al girone e centrando matematicamente la qualificazione a Euro 2024. In gol proprio il gigante della Roma (10 gol nelle ultime 9 partite e capocannoniere delle qualificazioni), insieme ad una notevole doppietta di Lukebakio. Tra le squadre in campo alle 20.45 il Portogallo di Ronaldo e Leao, che supera 3-2 la Slovacchia e si conquista un posto ai prossimi europei con 21 punti in 7 partite. Doppietta di CR7 e rete di Gonçalo Ramos per i lusitani, mentre nella Slovacchia si segnala il gran gol del napoletano Lobotka con un tiro dalla distanza. Nel girone del Portogallo anche Islanda-Lussemburgo (1-1) e Liechtenstein-Bosnia (0-2). Il big match della serata è però Olanda-Francia, sfida decisa dalla doppietta di Kylian Mbappé che manda così anche la Francia ai prossimi Europei. Nel finale Hartman trova il gol dell’1-2, ma non basta: i transalpini strappano i 3 punti. Nell’altra sfida del gruppo B l’Irlanda cade infine 2-0 contro la Grecia che si lancia al secondo posto del girone.

OLANDA-FRANCIA 0-2

La Francia, con Maignan, Theo Hernandez e Rabiot titolari (e Thuram e Giroud utilizzati solo nel finale), ha messo subito le cose in chiaro ad Amsterdam contro l’Olanda di Dumfries, De Roon e Reijnders. È passata dopo appena 7’minuto grazie a un bel destro al volo di Mbappé su cross di Clauss. Maignan ha evitato il pari su una conclusione di Simons e ha consentito al 53’ minuto a Mbappé di superare una leggenda come Platini nella classifica all-time dei marcatori in nazionale (42 contro 41) segnando con un meraviglioso destro a giro dal limite su assist di Rabiot. L’Olanda non si è data per vinta e all’83’ minuto ha accorciato le distanze con un sinistro sul primo palo dell’esordiente Hartman, smarcato in area da Bergwijn. La Francia non si è spaventata e ha legittimato il successo colpendo una traversa con lo scatenato Mbappé.

IRLANDA- GRECIA 0-2

La sconfitta dell’Olanda consente alla Grecia di salire da sola al 2° posto (12 punti contro i 9 degli Orange) grazie al successo per 0-2 a Dublino con l’Irlanda. Gli ellenici hanno rischiato in avvio (palo di Ferguson) ma poi sono passati, al 20’ minuto, con un colpo di testa di Giakoumakis su cross dalla sinistra di Tsimikas. A mettere al sicuro la vittoria ha poi pensato, in pieno recupero di primo tempo Masouras a segno con un destro in girata su cross di Pelkas.

PORTOGALLO-SLOVACCHIA 3-2

Il Portogallo di Leao ha centrato il pass per la Germania superando 3-2 la Slovacchia di Duda e Lobotka. I lusitani hanno rischiato di complicarsi la vita in avvio (auto-palo di Antonio Silva su un cross dalla sinistra) ma poi hanno sbloccato il risultato al 18’ minuto con un bel colpo di testa di Gonçalo Ramos su cross dalla trequarti destra di Bruno Fernandes. Al 28’ minuto un braccio largo di Vavro su un cross di Leao ha consentito a Ronaldo di festeggiare il ritorno in nazionale con un gol su rigore. Dopo aver rischiato il tracollo -palo di Ramos- la Slovacchia si è risvegliata e al 69’minuto ha costretto il Portogallo a incassare il primo gol nelle qualificazioni con Hancko il cui sinistro da fuori ha trovato una complice deviazione di Antonio Silva che ha ingannato Diogo Costa. Sono passati 3 minuti, e il Portogallo ha ristabilito le distanze con il 125° gol in 202 gare di Cristiano Ronaldo, a segno con un tap-in da pochi passi su cross radente dalla destra di Bruno Fernandes. La Slovacchia all’80’minuto è tornata in partita con uno splendido destro a fil di palo da 25 metri di Lobotka ma poi, malgrado il volenteroso forcing finale, non è riuscita a raddrizzare il risultato.

ISLANDA-LUSSEMBURGO 1-1

Si avvicina al secondo posto della Slovacchia (11 punti contro 13) il Lussemburgo che ha pareggiato, 1-1, in Islanda. I padroni di casa sono partiti bene e, dopo una traversa di Sigurdsson, sono passati, al 23’ minuto, con un tocco a porta vuota di Oskarsson su assist da sinistra di Sigurdsson. Il Lussemburgo non si è spaventato e al 46’minuto ha pareggiato con il subentrato Gerson Rodrigues che ha battuto Runarsson con un pregevole destro in girata a fil di palo dal limite. Gli ospiti hanno creduto nell’impresa ma non sono riusciti a ribaltare il risultato: prima Sinani ha colpito una traversa e poi, in pieno recupero, Gerson Rodrigues non ha trovato lo specchio in contropiede a porta vuota. Torna a sperare nella qualificazione anche la Bosnia di Kolasinac, che ha vinto per 0-2 in Liechtenstein. È successo tutto nel primo tempo a Vaduz. Gara sbloccata al 13’ con un destro in girata da Rahmanovic, lesto a riprendere una corta respinta della difesa dopo un sinistro di Dzeko. Poi al 41’ ha chiuso i conti Stevanovic con un destro al volo sul secondo palo su cross di Demirovic.

AUSTRIA-BELGIO 2-3

Il Belgio di Lukaku (con De Ketelaere tenuto in panchina) ha dominato l’Austria, rischiando però di farsi raggiungere nel finale. Ospiti avanti già al 12’ minuto con Lukebakio che è andato via sulla destra in velocità a Lienhart e ha battuto Schlager in uscita con un sinistro in diagonale. Il Belgio è apparso padrone del campo, ha colpito una traversa con Lukaku e ha raddoppiato al 55’ minuto ancora con Lukebakio che, su una punizione toccata da Carrasco, ha infilato un sinistro dal limite a fil di palo, complice una decisiva deviazione di Seiwald. Il gol di Lukaku è stato solo rimandato e che arriva al 58’ minuto: l’attaccante della Roma ha segnato con un preciso sinistro in diagonale su lancio di Doku. Il Belgio a questo punto si è rilassato e al 73’ minuto ha incassato l’1-3 da Laimer che ha recuperato una palla sulla trequarti e ha infilato l’angolo con un preciso destro a giro da fuori area. Onana ha complicato ulteriormente la vita ai compagni lasciandoli in 10 al 78’ minuto rimediando il secondo giallo e l’Austria si è caricata trovando anche il 2-3 all’83’ minuto con Sabitzer che ha trasformato un rigore concesso dall’arbitro spagnolo Gil Manzano su segnalazione del Var per un fallo di mano di Theate. A questo punto, però, il Belgio ha stretto a i denti riuscendo a resistere al forcing finale dei padroni di casa.

ESTONIA-AZERBAIJAN 0-2

Nell’altra gara del girone, l’Estonia di Vetkal ha ceduto per 0-2 al già eliminato Azerbaigian: decisive le reti di Bayramov che apre le marcature al 9’minuto e di Sheydaev che fissa il risultato finale su rigore al 45’ minuto.