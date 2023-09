Qual Euro 2024: Il programma completo della 5° giornata

Le qualificazioni ad Euro 2024 arrivano al giro di boa. La sosta dei campionati permetterà lo svolgimento della quinta e della sesta giornata delle dieci previste, che si concluderanno alla fine di novembre.Le prime 2 del girone si qualificheranno alla fase finale (20, più la Germania), mentre per gli ultimi 3 posti a marzo 2024 si giocheranno i play off: le 12 vincitrici dei gironi di Nations League (Lega A/B/C) non qualificate (o la squadra successiva nella stessa Lega), si affronteranno in 3 gruppi da 4 squadre in semifinale e finale in gara unica.

Con 3 punti in 2 gare, frutto del successo a Malta dopo il ko interno con l’Inghilterra, gli Azzurri di Luciano Spalletti affrontano le due rivali principali per la corsa al 2°posto, che porta direttamente all’Europeo in Germania. Nord Macedonia e Ucraina, le avversarie dei prossimi giorni, hanno raccolto punti utili nelle gare di giugno, mentre gli Azzurri erano impegnati nelle Finali di Nations League.

In testa alla classifica a quota 12 punti c’è l’Inghilterra (4 gare giocate), seguita dall’Ucraina a 6 punti (3), mentre Nord Macedonia (3) e Italia (2) sono appaiate al terzo posto con 3 punti all’attivo. Dopo i due impegni dei prossimi giorni, per gli Azzurri sarà un autunno davvero intenso, che proseguirà con altre 4 gare tra ottobre e novembre. A ottobre l’Italia affronterà il 14 Malta a Bari e il 17 l’Inghilterra a Wembley; a novembre le ultime partite, il 17 con la Nord Macedonia a Roma e il 20 con l’Ucraina in trasferta.

Giovedì 7 Settembre

GRUPPO B

ore 20.45: Francia-Irlanda

ore 20.45: Olanda-Grecia

GRUPPO E

ore 20.45: Repubblica Ceca-Albania

ore 20.45: Polonia-Isole Far Oer

GRUPPO G

ore 18.00: Lituania-Montenegro

ore 20.45: Serbia-Ungheria

GRUPPO H

ore 16.00: Kazakistan-Finlandia

ore 20.45: Danimarca-San Marino

ore 20.45: Slovenia-Irlanda del Nord

Venerdí 8 Settembre

GRUPPO A

ore 18: Georgia-Spagna

ore 20.45: Cipro-Scozia

GRUPPO D

ore 20.45: Croazia-Lettonia

ore 20.45: Turchia-Armenia

GRUPPO J

ore 20.45: Bosnia-Lichtenstein

ore 20.45: Lussemburgo-Islanda

ore 20.45: Slovacchia-Portogallo

Sabato 9 Settembre

GRUPPO C

ore 18: Ucraina-Inghilterra

ore 20.45: Macedonia del Nord-Italia

GRUPPO F

ore 15: Azerbaijan-Belgio

ore 18: Estonia-Svezia

GRUPPO I

ore 18: Andorra-Bielorussia

ore 20.45: Kosovo-Svizzera

ore 20.45: Romania-Israele