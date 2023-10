Qual Euro 2024: L’Italia non sbaglia e cala il poker a Malta

Dopo l’esplosione del caso scommesse e il blitz della polizia a Coverciano per Tonali e Zaniolo, l’Italia di Spalletti volta pagina rispondendo sul campo. E lo fa nel migliore dei modi: vincendo. Contro Malta agli azzurri servono le magie di Bonaventura e Berardi per indirizzare la gara e avere la meglio sulla banda di Marcolini, ma tutta la reazione del gruppo al caos innescato da voci, indagini e sospetti degli ultimi giorni è un segnale molto positivo da registrare. Sia per la classifica in ottica Euro 2024, sia per il progetto di Spalletti. Quattro gol e tre punti per riportare l’attenzione su quanto succede sul terreno di gioco e guardare avanti. Obbligato a vincere, al San Nicola Spalletti si presenta con un 4-3-3 solido dietro, dinamico in mediana e tecnico davanti. A protezione di Donnarumma ci sono Darmian, Mancini, Bastoni e Dimarco. A centrocampo tocca invece a Barella, Locatelli e Bonaventura sostenere l’inedito tridente Berardi-Raspadori-Kean.

A ritmi bassi l’Italia pressa subito alto, palleggia con precisione nello stretto e dà ampiezza al gioco accompagnando la manovra con tanti uomini e tenendo larghi Kean e Berardi. Locatelli non trova la porta dal limite, poi un colpo di testa di Mancini si stampa sulla traversa sugli sviluppi di un corner e Kean non concretizza una buona ripartenza. In pressione, gli azzurri aggrediscono subito i portatori, controllano il possesso e provano a spingere aumentando i giri sulle corsie e appoggiandosi per vie centrali alle sponde di Raspadori. Per venti minuti il bunker eretto da Marcolini regge, poi Bonaventura arpiona una palla in area e fa saltare il banco con un gran destro a giro sotto la traversa. Perla che sblocca il risultato e concretizza il forcing azzurro.

In vantaggio, alta e aggressiva, l’Italia conquista subito palla e attacca con tanti uomini cercando di dare la spallata al match. Spallata che dopo qualche imprecisione di Kean negli ultimi venti metri arriva nel recupero del primo tempo grazie a un sinistro a giro perfetto di Berardi che bacia il palo e raddoppia i conti. La ripresa inizia senza cambi. E non cambia nemmeno il tema tattico della partita. Dopo una bella giocata di Kean, Raspadori sfiora il tris, poi gli azzurri abbassano i giri e provano a controllare la gara continuando a gestire il possesso con ordine e ad alternare il ritmo delle giocate in profondità. Bastoni spedisce a lato di testa, poi Pepe rischia l’autogol su un cross di Berardi e Raspadori va vicino al gol dopo un errore di Bonello. Occasioni che aprono gli spazi e portano al tris azzurro. Dopo un errore di Kean in area, ci pensa ancora Berardi ad arrotondare il risultato con un destro potente e preciso.

Sigillo che chiude virtualmente il match e innesca la girandola dei cambi. Spalletti fa entrare Orsolini, Frattesi, Udogie, Scamacca e Biraghi al posto di Berardi, Barella, Dimarco, Kean e Bonaventura. Dopo l’ingresso in campo di Satariano per Montebello, Marcolini invece toglie i due Mbong, Kristensen e Yankam e getta nella mischia Attard, Muscat, Nwoko e Paiber. Sostituzioni utili solo a far riposare qualche azzurro in vista dell’Inghilterra e a ritoccare il tabellino. Col risultato al sicuro, infatti, il finale è buono solo per le statistiche, qualche piccolo esperimento del tecnico azzurro sulla fascia sinistra e per il poker di Frattesi nel recupero. A Bari l’Italia non sbaglia e guarda avanti.