Qual Euro 2024: Manita Portogallo, Belgio-Svezia sospesa

Ottavo turno di qualificazioni a Euro2024: l’Austria è l’ottava nazionale a staccare il pass per la Germania, agli uomini di Rangnick basta un rigore di Sabitzer per imporsi 1-0 sull’Azerbaijan. Il Portogallo ne fa cinque in un tempo alla Bosnia (doppietta di Ronaldo), mentre serve il rigore di van Dijk allo scadere per regalare il successo all’Olanda in casa della Grecia. Disordini in città, paura negli spogliatoi. Nella penultima serata di sfide valide per le qualificazioni a Euro2024, Bruxelles si ritrova paralizzata per un attacco terroristico. Belgio e Svezia, impegnate nello scontro valido per il Gruppo F, giocano un tempo (finito 1-1) e poi si rifiutano di scendere in campo per la ripresa.

GRUPPO B

GRECIA-OLANDA 0-1

L’Olanda vede la qualificazione a Euro2024, con il successo per 1-0 ad Atene contro la Grecia. Nel primo tempo gli Orange dominano in lungo e in largo, con il milanista Reijnders che sfiora il gol in un paio di occasioni. La vera chance è nei piedi di Weghorst, che però al 28’minuto viene neutralizzato dal dischetto da Vlachodimos. Nella ripresa le cose non cambiano, con gli ellenici che iniziano anche ad attaccare di più. Nel finale Dumfries si conquista il secondo rigore di serata, con van Dijk che al 93’ minuto batte Vlachodimos per l’1-0 finale.

GIBILTERRA-IRLANDA 0-4

Tutto facile invece per l’Irlanda, che a Faro travolge 4-0 Gibilterra. È la serata di Matt Doherty: l’esterno dei Wolves regala l’assist per l’1-0 di Ferguson all’8’minuto, fa copia e incolla al 28’minuto con Johnston e nel secondo tempo si iscrive al tabellino anche tra i marcatori, con il terzo gol degli ospiti al 61’minuto. Nel finale c’è anche spazio per Callum Robinson, che arrotonda il risultato con il 4-0 all’80’minuto. Con questa vittoria l’Olanda aggancia proprio la Grecia a 12 punti, ma gli Orange hanno una partita in meno. Già qualificata la Francia a quota 18, l’Irlanda è quarta a 6 punti. Ultima Gibilterra, sempre a zero punti.

GRUPPO F

AUSTRIA-AZERBAIJAN 1-0

L’Austria batte 1-0 l’Azerbaijan e stacca il pass per la Germania: dopo un primo tempo a ritmi bassi, gli azeri sfiorano il vantaggio poco prima del duplice fischio. Nella ripresa gli uomini di Rangnick scendono in campo con un altro piglio, e al 48’ minuto stappano l’incontro con il calcio di rigore di Sabitzer. Nel finale gli austriaci rischiano, rimanendo in dieci uomini per via dell’espulsione di Burgstaller.

BELGIO-SVEZIA 1-1 SOSPESA

Belgio e Svezia scendono in campo in un clima surreale: a Bruxelles, poco prima del match, due tifosi svedesi sono rimasti vittime di un attentato terroristico nel centro della città. A circa cinque chilometri dallo stadio, un uomo avrebbe gridato “Allah Akbar” prima di sparare numerosi colpi con il suo kalashnikov. Le squadre disputano comunque il primo tempo, con gli ospiti che si portano avanti al quarto d’ora con una bella azione di Gyokeres: il 25enne parte centralmente in velocità, mette a sedere Vertonghen e poi batte Sels. Nel Belgio sono titolari De Ketelaere e Lukaku e proprio il centravanti della Roma, al 31’minuto, ristabilisce l’equilibrio: l’ex Bologna Helander sgambetta Mangala in area, Big Rom si presenta sul dischetto e fa 1-1. Rientrati negli spogliatoi per l’intervallo, i calciatori si rifiutano di riprendere la sfida nel secondo tempo: per motivi di ordine pubblico, il match viene sospeso e i tifosi sono invitati a non lasciare lo stadio, considerando che le forze dell’ordine non sono ancora riuscite a individuare il terrorista. I belgi sono già certi della qualificazione, così come l’Austria che, nella sfida delle ore 18, supera l’Azerbaigian. La nazionale dell’italiano De Biasi aggancia quindi momentaneamente il Belgio a quota 16, in attesa di capire quando e come verrà recuperato il secondo tempo della sfida dei Diavoli Rossi. Fuori dai giochi Svezia (6), Azerbaijan (4) ed Estonia (1).

GRUPPO J

LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA 0-1

La Slovacchia è a un passo dal pass per Germania 2024 nel gruppo J, che vede il Portogallo già qualificato. Skriniar e compagni lottano duramente in casa del Lussemburgo, uscendo vincitori per 1-0. A decidere la gara è la rete di Duris al 77’minuto, che rischia di valere l’intera qualificazione.

BOSNIA ED ERZEGOVINA- PORTOGALLO 0-5

A dare una mano alla squadra di Calzona ci pensano i lusitani, che travolgono la Bosnia Erzegovina con un sonoro 5-0: tutte le cinque reti nel primo tempo. È sempre Cristiano Ronaldo il protagonista, con la doppietta siglata con le reti al 5’minuto ed al 20’minuto, che apre le marcature. Poi spazio alla gran botta di Bruno Fernandes al 25’minuto, il piazzato con il destro di Cancelo al 32’ minuto, e il colpo delizioso con l’esterno di Joao Felix al 41’ minuto.

ISLANDA-LIECHTSTEIN 4-0

L’Islanda stende 4-0 il Liechtenstein, grazie alla doppietta di Sigurdsson: le reti segnate al 22’ minuto ed al 49’ minuto, che diventa il miglior marcatore all-time della sua nazionale. Poi completano l’opera Finnbogason al 44’ minuto e Haraldsson al 63’ minuto. Tre punti pesantissimi dunque per la Slovacchia, ora a quota 16 e ad un solo punto dal terzo europeo consecutivo. Poche speranze per Lussemburgo a 11, minime quelle dell’Islanda a 10. Bosnia (9) e Liechtenstein (0) eliminate.