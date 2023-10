Qual Euro 2024: Spagna, Turchia e Scozia qualificate all’Europeo

La Turchia di Montella come la Spagna e la Scozia: tutte e tre, questa sera, si sono assicurate un biglietto per Euro2024. La nazionale guidata dal ct italiano vince 4-0 contro la Lettonia e conquista il primo posto nel Gruppo D, portandosi a +6 dal Galles, oggi vittorioso per 2-1 contro la Croazia. Sorride pure la Spagna (1-0, gol di Gavi, contro la Norvegia di Haaland), che vola a pari punti (15) con la Scozia: entrambe sono qualificate. Stasera bene la Repubblica Ceca (1-0 contro Far Oer), mentre si scatenano Georgia e Romania: Kvaratskhelia va a segno nel 4-0 contro Cipro, Marin dell’Empoli fa lo stesso nel 4-0 contro Andorra. Pareggiano, infine, Svizzera e Polonia, rispettivamente impegnate con Bielorussia e Moldavia. Una delle gare in programma non viene disputata. Infatti la guerra tra Israele e Palestina e la drammatica situazione che si sta vivendo da qualche giorno nei territori blocca le normali attività sportive degli atleti. L’Uefa – dopo lo scoppio della guerra successivo agli attentati palestinesi – qualche giorno fa aveva posticipato la partita tra Israele e Svizzera calendarizzata in data odierna e che verrà recuperata il prossimo 15 novembre. Ancora da stabilire la sede dell’incontro con la nazionale elvetica. Non solo la gara con la Svizzera: da Nyon è arrivata un’altra decisione che differisce anche la seconda partita di qualificazione agli Europei del 2024 della nazionale israeliana contro il Kosovo. Le autorità israeliane attualmente non consentono alla propria nazionale di viaggiare all’estero per motivi di sicurezza. Anche per questa partita dovrà essere definita una nuova data. La nazionale israeliana è al terzo posto in classifica del Gruppo I, e in questo momento è in piena corsa per la qualificazione ai prossimi Europei di Germania in programma a fine stagione.GRUPPO A

NORVEGIA-SPAGNA 0-1

Serata con il big match del girone, con la Spagna che conquista tre punti contro la Norvegia di Haaland. I norvegesi non riescono a servire Haaland a dovere, Morata&Co ne approfittano e, dopo svariati tentativi, trovano l’1-0. Nel primo tempo Alvaro pasticcia: Carvajal crossa in mezzo, Strandberg sfiora l’autogol, il pallone viaggia diretto verso la linea di porta e l’ex Juve, anziché proteggerlo, lo calcia in rete e si vede annullare il gol per fuorigioco. Nella ripresa Gavi si reinventa trascinatore della squadra e, al 49’ minuto, batte Nyland dopo una serie di rimpalli in area. Il vantaggio timbrato dal gioiello del Barça resiste fino al 90’ minuto, la Spagna vince e si qualifica mentre la Norvegia deve sperare nei playoff.

GEORGIA-CIPRO 4-0

Nel pomeriggio era stato Georgia-show. La nazionale di Kvicha Kvaratskhelia vince 4-0 contro Cipro: l’attaccante del Napoli parte titolare e partecipa a due azioni da gol. Al 58’ minuto realizza il 2-0. con un tocco nell’angolino a tu per tu con il portiere cipriota, poi dà il via all’azione del tris, firmato da Shengelia. Di Kiteishvili e Mikautadze le altre reti.

GRUPPO D

TURCHIA-LETTONIA 4-0

La Turchia di Vincenzo Montella parte bene, spreca tanto, alla fine segna e dà spettacolo nel finale. Impegnati nella sfida contro la Lettonia, Calhanoglu e soci dominano nei primi 45 minuti: una decina di tiri in porta, un gol annullato ad Akgun, una traversa colpita da Bardakci e innumerevoli colpi di classe del solito Akturkoglu. Eppure, l’1-0 arriva soltanto al 58’minuto, quando Akgun batte il portiere avversario con un gran mancino da posizione centrale. La Lettonia si sveglia, ma all’83’minuto la Turchia chiude il match grazie al neo-entrato Tosun. L’attaccante sostituisce Yilmaz al 75’minuto e, pochi minuti più tardi, raddoppia con un’incornata da vero bomber. All’87’minuto, Akturkoglu sigla il 3-0, al 92’minuto, ancora Tosun si regala la doppietta con un tocco facile a porta vuota. Al triplice fischio, in Turchia si festeggia: la nazionale di Montella, a quota due successi in due gare, è aritmeticamente qualificata all’Europeo.

GALLES-CROAZIA 2-1

Il secondo posto è invece momentaneamente del Galles, che vince 2-1 contro la Croazia. Nel primo tempo la squadra di Page domina ma non segna, dopo l’intervallo, invece, si scatena Wilson. L’attaccante del Fulham esulta due volte in 13 minuti: al 47’ minuto supera Livakovic con un pallonetto, al 60’ minuto lo beffa con una spizzata di testa. Serve a poco la rete di Pasalic, subentrato, che colpisce di testa su corner di Modric. L’atalantino sigla il 2-1, però non riesce a trascinare i croati verso il pareggio.

GRUPPO E

POLONIA-MOLDAVIA 1-1

Il sogno Europeo diventa sempre più complicato per Szczesny, Zielinski e Milik. I calciatori di Juve e Napoli partono titolari nell’incontro di Varsavia con la Moldavia, ma al 25’ minuto gli ospiti sono già avanti con un gol del solito Nicolaescu. Il centravanti dell’Heerenveen sblocca il match con un tocco sugli sviluppi di un corner e poco prima dell’intervallo sfiora il bis con un colpo di testa. La Polonia si sveglia nel secondo tempo, dopo che Milik viene fermato per due volte in pochi istanti dal portiere moldavo Railean. La rete dell’1-1 è firmata da Swiderski, che al 53’minuto riceve spalle alla porta, si avvita su se stesso e trafigge proprio Railean. Nel finale i polacchi spingono in cerca del ribaltone, che però non arriva: adesso sono terzi in classifica, a -1 dalla Repubblica Ceca, reduce dall’1-0 conquistato nel pomeriggio contro le Far Oer (gol decisivo di Soucek, su calcio di rigore, al 76’minuto).

GRUPPO I

ROMANIA-ANDORRA 4-0

Manca ancora l’ultima parola, però la Romania di Dragusin e Marin è sempre più vicina alla qualificazione a Euro 2024. La nazionale guidata da Iordanescu rifila un poker ad Andorra: i primi tre gol arrivano tutti nel primo tempo, nella ripresa invece i padroni di casa si limitano ad amministrare l’ampio vantaggio. Al 23’ minuto capitan Stancu apre le danze con una perla su calcio di punizione. Hagi raddoppia al 28’minuto, mentre al 44’minuto, Marin dell’Empoli realizza il 3-0 su calcio di rigore. Il definitivo 4-0 è firmato da Coman con un sinistro da posizione ravvicinata al 50’minuto: la Romania vince e vola a quota 16 punti, a +1 dalla Svizzera che rischia lo scivolone contro la Bielorussia.

SVIZZERA-BIELORUSSIA 3-3

In campo alle ore 18, infatti, si vede la partita più divertente ed emozionante della giornata: Sommer e compagni vanno in vantaggio con Shaqiri e poi subiscono tre reti tra il 61’minuto e l’84’minuto. I bielorussi sfiorano il colpaccio, ma alla fine sono costretti ad accontentarsi di un pareggio: Akanji in gol all’89’ minuto e Amdouni al 90’minuto riportano la Svizzera in partita, fissando il punteggio sul 3-3.

KOSOVO-ISRAELE RINVIATA

La Uefa ha annunciato in una nota che “la partita delle Qualificazioni Europee del 2024 tra Kosovo e Israele, prevista per il 15 ottobre, è stata rinviata, poiché le autorità israeliane attualmente non consentono alla propria nazionale di viaggiare all’estero. Una nuova data per la partita sarà annunciata a tempo debito”. Israele è ora in ritardo di due partite rispetto al programma in un girone di qualificazione serrato in cui è in competizione con Svizzera e Romania per i primi due posti. Due squadre accedono al torneo Euro 2024 in Germania. Giovedì a Tel Aviv Israele avrebbe dovuto ospitare la capolista Svizzera, ma la partita è stata rinviata al 15 novembre, anche se non è chiaro se la squadra israeliana potrà ospitare le partite in sicurezza. Stando così le cose, Israele dovrebbe giocare tre partite di qualificazione a Euro 2024 nella pausa nazionale di una settimana il prossimo mese, progettata per sole due partite. La partita casalinga di Israele contro la Romania il 18 novembre, prevista a Gerusalemme, potrebbe anche essere decisiva per la classifica finale. Il posticipo della gara con il Kosovo, invece, potrebbe impedire alla Uefa di effettuare il sorteggio dei playoff di qualificazione il 23 novembre come previsto. Israele, infatti, andrà comunque ai playoff anche se finirà terza nel girone di qualificazione perché l’anno scorso era arrivata prima nel suo girone di seconda divisione della Nations League. Israele non ha mai giocato la fase finale di un Campionato Europeo, ha iniziato a giocare nella competizione come membro della Uefa solo a partire dalle qualificazioni a Euro 1996.