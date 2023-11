Qual Euro 2024: Ungheria qualificata, Spagna no problem. CR7 eterno

Nelle gare odierne per le qualificazioni ad Euro 2024 si rivede uno Kvaratskhelia scatenato: doppietta controla Scozia. La Spagna vince con la stellina Yamal in gol. Due italiani staccano il pass: Francesco Calzona e Marco Rossi superano il turno

Due italiani strappano il pass a Euro2024 nella stessa serata: Francesco Calzona e Marco Rossi, rispettivamente c.t. di Slovacchia e Ungheria, hanno raggiunto l’aritmetica qualificazione alla fase finale del torneo. Skriniar e compagni battono 4-2 l’Islanda e si aggiudicano il secondo posto nel girone J. All’Ungheria, invece, basta un pareggio in extremis con la Bulgaria. Il Portogallo di CR7 (in gol come Cancelo) supera 2-0 il Liechtenstein e resta a punteggio pieno, mentre Kvara dà spettacolo contro la Scozia: la Georgia pareggia grazie a una doppietta dell’esterno e continua a inseguire il terzo posto. Ci ha provato il Lussemburgo, rimasto in corsa fino a stasera nella volata con la Slovacchia: non è bastato il 4-1 sulla Bosnia. Ok pure l’Azerbaigian (3-0 alla Svezia). Bene la Spagna (3-1 a Cipro), così come Austria e Montenegro: entrambe vincono 2-0 contro Estonia e Lituania.

GRUPPO A

GEORGIA-SCOZIA 2-2

Il miglior Kvaratskhelia si rivede contro la Scozia, in una sfida decisiva per le sorti della sua nazionale. I georgiani ospitano McGinn e compagni alle ore 18: per un tempo domina la squadra di casa, che si affida al genio del napoletano e ai guizzi sulle fasce di Kakabadze e Shengelia. Il primo serve l’assist dell’1-0 a Kvara, che segna con un tocco in scivolata sotto rete. Il secondo fallisce la chance del raddoppio, così la Scozia ne approfitta. All’inizio della ripresa, il solito McTominay entra in area palla al piede e trafigge Mamardashvili con un diagonale preciso. Passano 8 minuti e Kvicha sale di nuovo in cattedra, inventandosi un’azione… alla Kvaratskhelia: palla sulla sinistra, sterzata verso il centro, dribbling su due uomini e tiro all’angolino. La Scozia, tuttavia, non si arrende, e al 92’ minuto pareggia con un colpo di testa del neo-entrato Shankland.

CIPRO- SPAGNA 1-3

Decisamente meno combattuto il match fra Spagna e Cipro: De La Fuente punta forte sul blocco della Real Sociedad (Le Normand, Zubimendi, Merino e Oyarzabal titolari) e al 5’ minuto è già avanti con una magia di Yamal, che dribbla portiere e difensore prima di appoggiare in rete. All’intervallo gli spagnoli sono avanti di tre gol: Oyarzabal raddoppia sfruttando un assist di Grimaldo, Joselu chiude i conti con un tocco su calcio d’angolo. Il ritmo cala nella ripresa, con Cipro che s’accende nel finale: al 75’ minuto Pileas realizza il gol della bandiera, fissando il punteggio sul definitivo 1-3.

CLASSIFICA: Spagna 18, Scozia 16, Norvegia 10, Georgia 8, Cipro 0.

GRUPPO F

AZERBAIJAN- SVEZIA 3-0

Nel gruppo F, arriva un clamoroso crollo della Svezia in casa dell’Azerbaijan di Gianni De Biasi che raggiunge proprio i nord europei al terzo posto in classifica, mettendo Kulusevski e soci k.o. nel giro di 6 minuti, dopo un inizio shock. L’eroe del giorno è capitan Makhmudov, che apre e chiude lo show azero con una doppietta. Al 3’ minuto Lindelof temporeggia a ridosso dell’area, Dadashov gli ruba il pallone e mette il suo capitano davanti al portiere. Al 6’ minuto, proprio Dadashov raddoppia, sfruttando il cross rasoterra di un compagno. L’Azerbaigian da lì in poi è impeccabile, gestisce il vantaggio e contiene le ripartenze avversarie. Al 57’ minuto Mustafazada viene espulso, però i padroni di casa non mollano. La ciliegina sulla torta arriva ancora con Makhmudov, che all’89’ minuto tira e segna da centrocampo cogliendo Olsen impreparato.

ESTONIA-AUSTRIA 0-2

Finisce, invece, 0-2 la sfida tra Estonia (ultima con un punto) e Austria (capolista a quota a 19): Laimer fa centro al 25’ minuto con un tiro da distanza ravvicinata, Lienhart raddoppia al 39’ minuto con un’incornata su calcio d’angolo di Alaba. Si rivede anche Arnautovic, in campo dal 46’ minuto: l’interista spaventa i compagni rimanendo a terra dopo un contrasto, ma poi si rialza e gioca fino al 90’ minuto.

CLASSIFICA: Austria 19, Belgio 17, Svezia 7, Azerbaijan 7, Estonia 1.

GRUPPO G

BULGARIA-UNGHERIA 2-2

L’Ungheria di Marco Rossi rischia grosso contro la Bulgaria, che nelle gare di qualificazione non è mai riuscita a vincere. Al 10’ minuto Szoboszlai e soci sono in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto dal centrocampista del Liverpool, Adam colpisce di testa e fa 0-1. Delev pareggia al 24’ minuto con un bel tiro sotto la traversa, poi l’arbitro espelle Antov per un fallo ai danni di Botka: l’intervento del Var fa giustizia ai bulgari, perché alla fine il rosso viene revocato e Botka rimedia un giallo per simulazione. Nella ripresa succede di tutto: Szoboszlai sfiora il 2-1 prima su punizione e poi a tu per tu con il portiere, poi la Bulgaria si porta avanti trascinata da capitan Despodov: l’ex Cagliari conquista un rigore, poi si presenta sul dischetto e timbra il 2-1. Il gol del 2-2, che per l’Ungheria vale un biglietto per Euro 2024, arriva al 97’ minuto: il bulgaro Petkov devia il pallone alle spalle del suo stesso portiere, siglando un’autorete fondamentale per Szoboszlai e compagni.

MONTENEGRO-LITUANIA 2-0

Nell’altro match il Montenegro si porta a -2 dalla Serbia (seconda in classifica), rifilando un gol per tempo alla Lituania. Al 3’ minuto Kuc mette la gara in discesa con una botta dal limite dell’area, nella ripresa Jovetic raddoppia con un mancino in diagonale.

CLASSIFICA: Ungheria 15, Serbia 13, Montenegro 11, Lituania 6, Bulgaria 3

GRUPPO J

SLOVACCHIA-ISLANDA 4-2

Col Portogallo, già qualificato, va in Germania la Slovacchia. Serviva una vittoria per chiudere il discorso, finisce 4-2 a Bratislava, dove la Slovacchia soffre in avvio contro l’Islanda e poi controlla la partita. Oskarsson in gol spaventa la squadra guidata da Calzona con un colpo di testa al 17’ minuto, ma Kucka (37 anni a febbraio) risponde con un’altra incornata alla mezzora. Il veronese Duda completa la rimonta dal dischetto, mentre nella ripresa si scatena Haraslin: partendo da sinistra e calciando a giro sul secondo palo, l’ex Sassuolo realizza due gol simili, entrambi meravigliosi. Nel finale Gudjohnsen accorcia le distanze, mentre Lobotka si ferma per una botta alla caviglia: l’infortunio non sembra grave.

LUSSEMBURGO-BOSNIA 4-2

Il terzo posto nel girone, infine, spetta aritmeticamente al Lussemburgo: un colpo di testa di Olesen, la doppietta di Rodrigues e l’autogol di Mujakic sanciscono il 4-1 contro la Bosnia di Krunic, che segna solo al 93’ minuto con Gojkovic.

LIECHTSTEIN-PORTOGALLO 0-2

CR7 e compagni, da tempo vincitori del girone, passano 2-0 in Liechtenstein e mettono nel mirino un record: conquistando tre punti nel match di domenica contro l’Islanda chiuderebbero il girone a punteggio pieno. Ma i portoghesi ci mettono più di un tempo per battere il portiere Buchel, che si esalta a suon di parate. Sono sfortunati Ramos e Cancelo, così come Ronaldo, che calcia in porta due volte nell’ultimo minuto. Al rientro in campo, l’attaccante dell’Al Nassr si scatena: prima colpisce un palo, poi trafigge il portiere con un diagonale. Cancelo, al 57’ minuto, timbra il gol della sicurezza dribblando anche il portiere.

CLASSIFICA: Portogallo 27, Slovacchia 19, Lussemburgo 14, Islanda 10, Bosnia-Erzegovina 9, Liechtenstein 0.