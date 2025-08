Sebastiano Esposito al Parma! Colpo a sorpresa nel calciomercato

L’here we go più inaspettato di questi giorni, in terra emiliana. Il Parma Calcio ha messo a segno un colpo a sorpresa nel calciomercato estivo, assicurandosi le prestazioni di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 proveniente dall’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo raggiunto si basa sul trasferimento a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro, con l’Inter che manterrà il 50% sulla futura rivendita del giocatore. L’asse Milano-Parma sugli attaccanti, dopo l’affare Bonny, si mantiene caldo. Ballano almeno 15 milioni, a favore dei ducali, tra le due operazioni, ma ciò non impedisce di rinsaldare i rapporti tra nerazzurri e ducali, in attesa probabilmente del già annunciato tormentone di agosto sull’affare per portare Leoni in nerazzurro (sconto sul cartellino in arrivo? La provocazione lanciata da Tancredi Palmeri via social, per giustificare il prezzo dell’operazione ritenuto molto basso, per il valore del giocatore)

Esposito, reduce da una stagione in prestito all’Empoli dove ha collezionato 33 presenze in Serie A con 8 gol e 2 reti in Coppa Italia (cifre non dissimili da quelle di Bonny, valutato però molto di più), rappresentava un obiettivo di diverse squadre, tra cui il Cagliari, che sembrava in pole position fino a poche ore fa. Tuttavia, il Parma ha accelerato improvvisamente, superando la concorrenza e trovando l’intesa con i nerazzurri.

Il mezzano dei tre fratelli Esposito, nati a Castellammare di Stabia, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano (anche se non ai livelli del fratello minore Francesco Pio, su cui l’Inter e mister Chivu puntano fortissimo per la nuova stagione). Acquistato dall’Inter nel 2014, ha debuttato in Serie A a soli 17 anni proprio contro il Parma il 26 ottobre 2019, diventando il primo giocatore nato nel 2002 a esordire nel massimo campionato italiano (aveva già esordito in Champions, contro il Borussia Dortmund a San Siro, tre giorni prima, fornendo una prestazione notevole). La sua carriera si è sviluppata in prestito in diversi club, tra cui SPAL, Venezia e l’ultima stagione all’Empoli, dove ha mostrato sprazzi del suo potenziale ma ha faticato a trovare continuità, complice anche l’andamento negativo globale dei toscani, con l’ultima rete in Serie A datata 19 gennaio 2025. Vanta anche esperienze all’etero, con Basilea e Anderlecht, in cui tuttavia il bilancio non è positivo: soprattutto nella squadra elvetica, è stato più volte escluso e richiamato dalla società per comportamenti non adeguati.

Il taglio del cordone ombelicale con l’Inter potrebbe rappresentare una svolta nella carriera di Sebastiano, che troverà in Emilia un ambiente ideale per crescere e guadagnare continuità sotto la guida del giovane e ambizioso Carlos Cuesta, ex secondo di Arteta all’Arsenal. Il club gialloblù, dopo aver affidato la panchina al giovane allenatore spagnolo, punta a costruire una squadra competitiva per la Serie A, e l’arrivo di Esposito si inserisce in questa strategia. L’attaccante, noto per la sua versatilità (può agire da seconda punta, trequartista o centravanti) e per le sue doti tecniche, potrebbe diventare un elemento chiave nell’attacco ducale orfano di Bonny, e probabilmente di Man dato per partente. Anche in ottica fantacalcio, dove è considerato un profilo da 3°/4° slot, dovrebbe risultare un giocatore appetibile, data la (momentanea) scarsità di concorrenza tra i nuovi compagni di reparto.

Il Parma aveva già mostrato interesse per Esposito nelle scorse settimane, con contatti avviati a metà luglio, quando il giocatore era stato accostato anche a Fiorentina, Cagliari (sembrava fatta, la trattativa è saltata per poche centinaia di migliaia) e persino al Borussia Mönchengladbach. L’inserimento del suo nome era emerso anche in trattative tra Inter e Parma per altri obiettivi, come Giovanni Leoni, ma l’operazione per Esposito si è concretizzata come affare a sé stante, almeno per ora, in attesa di un rilancio per il difensore classe 2006

Con questa mossa, il Parma si assicura un talento giovane ma già con esperienza in Serie A, mentre l’Inter continua a sfoltire la rosa, mantenendo però un’ancora economica sul futuro del giocatore grazie alla clausola della metà sulla rivendita. Per Esposito, l’avventura al Parma rappresenta una nuova ambiziosa sfida per dimostrare il suo valore e compiere il definitivo salto di qualità nel calcio italiano.