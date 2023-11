Sorteggi Europei 2024: quando, data, fasce, squadre e regolamento

Con il pareggio contro l’Ucraina, l’Italia si è qualificata a Euro 2024 e ora inizia a ragionare verso il sorteggio della fase finale previsto ad Amburgo il 2 dicembre alle ore 18. Con lo 0-0 di Leverkusen sono altissime le probabilità di ritrovarsi in quarta fascia, con la prospettiva di un vero e proprio girone di ferro in Germania. Per restare in terza fascia gli azzurri devono sperare che il Galles batta la Turchia e esca un pari da Croazia-Armenia o sperare che la Croazia perda con l’Armenia.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le 24 nazionali qualificate si danno appuntamento al 2 dicembre ad Amburgo (ore 18) per la composizione dei gruppi. Saranno suddivise in 6 gironi da 4: in prima fascia ci sarà la Germania Paese ospitante e le cinque migliori prime dei rispettivi gruppi di qualificazione; sicure della quarta fascia le tre squadre che si qualificheranno tramite playoff e i cui nomi si conosceranno solamente a marzo. In seconda, terza e quarta fascia ci saranno le altre cinque vincitrici dei gruppi di qualificazione e le seconde classificate, che verranno inserite nelle fasce in base a un ranking stilato al termine della fase di qualificazione, che si completerà martedì. Per la verità le squadre note saranno 21: la Germania padrona di casa, le 10 vincenti dei gruppi di qualificazione e le 10 seconde, ordinate in quest’ordine e poi in base ai punti conquistati tra le prime cinque di ogni gruppo. Restano 3 slot da assegnare alle 3 vincenti dei playoff di Serie A, B e C. discorso che per fortuna non ci riguarda ma che coinvolge, per esempio, l’Ucraina inserita in Serie B: per Rebrov conquistare l’Europeo è ancora possibile.

LE URNE

TESTE DI SERIE— Ricapitolando: quattro fasce da 6 nazionali ciascuna, per comporre i 6 gruppi. Il rischio è tutto in prima fascia. Qui ci sono Germania, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra e Belgio. Scegliere non è facile. Se non fosse ospitante, l’ultima Germania un po’ così sarebbe preferibile. Ma Nagelsmann gioca in casa. Tutto sommato, forse meglio il Belgio di Tedesco: lo abbiamo già superato a Euro 2016 ed Euro 2021 con Conte e Mancini.

SECONDA FASCIA— In seconda fascia ci saranno sicuramente Danimarca (oggi la più pericolosa), Ungheria, Austria e Albania. In più, una tra Croazia e Turchia e una tra Romania e Svizzera. Se i croati vincono con l’Armenia, facile, e la Turchia perde con il Galles, tocca a Modric, altrimenti vola in alto Montella. Per andare in seconda fascia la Svizzera deve battere la Romania.

PLAYOFF

Gli ultimi 90 minuti saranno decisivi. E poi ci sono ancora le tre X dei tre playoff, organizzati tipo tabellone tennistico con due semifinali e una finale. Il 23 novembre a Nyon sarà sorteggiata la sede della finale. In questo momento dovrebbe esserci Polonia-Estonia e il Galles con una sorteggiata dalla B dove è tutto ancora confuso. Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan in Serie C. Ma il quadro può cambiare. Di sicuro sarà un Europeo molto italiano con Spalletti, Rossi (Ungheria), Calzona (Slovacchia), Montella (Turchia) e Tedesco (Belgio) in panchina, dove il made in Italy tira. In Germania saranno 6 gruppi: passano agli ottavi le prime e le seconde più le quattro migliori terze. Ne parliamo a giugno. Intanto ci siamo e non era (più) scontato.

TERZA FASCIA, RISCHIO QUARTA

L’Italia per ora è in terza fascia. Qui sono Olanda, Scozia, Slovacchia, Slovenia e Repubblica Ceca, tutte sicure. Italia no. Dalla quarta fascia può arrivare la Croazia se vince ma resta seconda dietro alla Turchia. Oppure possiamo trovarci la Turchia se la Croazia la scavalca nel gruppo. In quarta, infine, per ora ci sono Croazia, Serbia e Svizzera. Il gruppo terribile dalla terza? Francia, Danimarca e Svizzera. Quello ideale? Belgio, Albania e una dai playoff. Il gruppo terribile finendo in quarta? Francia, Danimarca e Olanda. Quello migliore? Belgio, Albania e Slovenia.

COSA SERVE PER EVITARE LA 4^ FASCIA

Poche ma non nulle le possibilità di finire in terza fascia per l’Italia che dipende adesso dai risultati di Croazia-Armenia e Galles-Turchia. Nello specifico, gli azzurri eviterebbero la 4^ fascia se:

La Croazia perde contro l’Armenia

La Croazia pareggia e il Galles batte la Turchia*

* I croati si verrebbero sorpassati al 2° posto dal Galles grazie agli scontri diretti e, a meno di goleade, la differenza reti azzurra è migliore rispetto a quella gallese

IL RANKING

Il ranking per le fasce viene stilato secondo i seguenti criteri ed escludendo i risultati ottenuti contro le squadre classificatesi al sesto posto dei gruppi di qualificazione (Malta, nel caso degli azzurri):

– posizione nel girone;

– maggior numero di punti;

– differenza reti;

– gol fatti;

– gol fatti in trasferta;

– numero di vittorie;

– numero di vittorie in trasferta;

– miglior condotta fair play (1 punto di penalità per ogni ammonizione, 3 punti per ogni espulsione)

– posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23

1^ FASCIA:

Germania (Paese ospitante)

Portogallo (vincitrice del girone J)

Francia (vincitrice del girone B)

Spagna (vincitrice del girone A)

Belgio (vincitrice del girone F)

Inghilterra (vincitrice del girone C)



2^ FASCIA:

Danimarca (vincitrice del girone H)

Ungheria (vincitrice del girone G)

Austria (seconda nel girone F)

Albania (prima o seconda nel girone E)

2^ o 3^ FASCIA:

Turchia (vincitrice del girone D)

2^ o 4^ FASCIA:

Romania (prima o seconda nel girone I)

Svizzera (prima o seconda nel girone I)

3^ FASCIA:

Scozia (seconda nel girone A)

Slovacchia (seconda nel girone J)

Repubblica Ceca (seconda nel girone E)

Slovenia (seconda nel girone E)

Olanda (seconda nel girone B)

3^ o 4^ FASCIA:

Italia (seconda nel girone C)

4^ FASCIA:

Serbia (seconda nel girone G)

3 nazionali vincitrici dei playoff

Queste al momento quelle certe di parteciparvi:

Polonia (Girone A)

Estonia (Girone A)

Finlandia (Girone A o B)

Ucraina (Girone A o B)

Islanda (Girone A o B)

Israele (Girone B)

Bosnia (Girone B)

Georgia (Girone C)

Grecia (Girone C)

Lussemburgo (Girone C)

Kazakistan (Girone C)