Tonali illude gli azzurri, la Germania vince in rimonta 2-1!

ITALIA- GERMANIA 1-2

Dalla speranza della vittoria al brusco risveglio di una sconfitta. Avanti di una rete e con l’impressione di poter indirizzare la gara dalla sua parte, nella sfida d’andata dei quarti di finale di Nations League, l’Italia di Luciano Spalletti si smarrisce per via e soccombe per 1-2 al Giuseppe Meazza contro la Germania. Avvio non felice, quindi, per gli azzurri che dovranno ora dare il tutto per tutto nel ritorno previsto a Dortmund domenica 23 marzo e cercare di avere la meglio sui tedeschi con due reti di scarto. La nazionale azzurra ha il demerito di non essere riuscita a prendere il largo dopo avere acquisito il vantaggio pur avendo beneficiato di diverse occasioni per poterlo fare. Già al 4′ Tonali cerca di spaventare Baumann senza riuscire nell’intento. Cinque minuti dopo, però, il centrocampista del Newcastle non sbaglia sfruttando un tocco di Politano che scavalca Baumann e segnando a porta vuota. Il direttore di gara consulta il Var per verificare se vi sia posizione di fuorigioco ma alla fine conferma la validità della rete.

La Germania, però, si scuote subito con quello che si rivelerà come il suo uomo piì propositivo e decisivo ovvero il centrocampista del Bayern Monaco Goretzka che prova a colpire due volte , prima di testa al 16′ su cross di Sanè mettendo fuori di poco, poi al 20′ con un tiro centrale su cui Donnarumma non ha pensieri. L’Italia cerca di prendere il largo ma né Tonali né Kean riescono a profanare la porta di Baumann, né vi riesce Bastoni con una punizione debole. La reazione della Germania è in una punizione innocua di Amiri.

La Germania comincia la ripresa come meglio non potrebbe pareggiando con Kleindienst, l’attaccante del Borussia Monchengladbach sbuca con ottima scelta di tempo su cross di Kimmich e incorna alle spalle di Donnarumma. All’8′ Kimmich sembra avere il colpo in canna da sparare su assist dell’onnipresente Goretzka ma Donnarumma sventa in corner. L’Italia prova a pungere ma Udogie, Politano e Kean non hanno la giusta ispirazione. I teutonici provano a spingere sull’acceleratore per farla loro. Goretzka prima dà l’avviso agli azzurri mettendo a lato di testa al 24′, poi buca la porta di Donnarumma su corner dalla sinistra di Kimmich di testa. La reazione azzurra non si fa attendere ma pecca di imprecisione, lo certifica nell’ordine un tiro dal limite di Barella a lato al minuto 36. Spalletti prova a vivacizzare l’attacco inserendo Lucca al posto di un Kean ormai a corto di energie. Al 40′ l’atalantino Maldini impegna Baumann dal limite e l’ultimo tentativo dell’Italia per evitare la sconfitta va a vuoto. Nel finale gli azzurri giocano in dieci per l’infortunio al ginocchio occorso a Calafiori e a causa dell’esaurimento dei cambi a disposizione di Spalletti.