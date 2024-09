Il Monza è pronto a farlo tornare in Serie A. Galliani ci spera

Il Monza invade i suoi pensieri e il suo cuore ventiquattr’ore su ventiquattro. Anche il giorno del suo matrimonio con la sua compagna da 13 anni, l’amministratore delegato dei biancorossi Adriano Galliani non ha rinunciato a lavorare per il futuro della sua squadra. E, come regalo ad Alessandro Nesta, ha in mente un nome preciso, l’ex centrocampista di Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter Sampdoria e Salernitana Antonio Candreva. Un nome di indubbio spessore per rinforzare la rosa di una squadra che punta a tenere i piedi ben saldi in serie A per la terza stagione di fila.

Il nome circola ormai da tempo e Candreva aveva già ventilato l’ipotesi di un suo sbarco in Lombardia sbottonandosi di recente con la Gazzetta dello Sport . Come riportato anche da Monza news, il centrocampista ex granata ha dichiarato di avere passato l’estate come fosse in ritiro allenandosi con un preparatore. “Ora- spiega- lo faccio a Milano, chiaro che toccare il pallone da solo è diverso dal fare un allenamento in gruppo, non sono abituato a stare in attesa , mi manca la quotidianità, lo spogliatoio, i tifosi, l’avversario, ma il fuoco è sempre acceso, il calcio è la mia vita e sono convinto di poter dare molto”.

E questo molto il Monza desidererebbe indubbiamente incartarlo in confezione regalo e autorecapitarselo. In che ruolo ? Candreva comincia a dare una dritta a Nesta: “mi vedo al centro del gioco, a disposizione dei compagni, amo giocare per loro e fare le giocate. il gps dice che vado come uno di 28 anni e non come uno di 38”. Sì, l’età scorre impietosa ma lui, il calcio, lo vive ancora con l’entusiasmo dei primi giorni.