Cremonese

Vardy in Italia: la Cremonese si regala un campione da Premier

Tifosi in delirio per l'ex Leicester: entusiasmo alle stelle dopo l'avvio da sogno in campionato.

Set 3, 2025

Lo hanno già soprannominato StradiVardy. E, come dal violino di cui il cremonese doc Stradivari, a cui hanno accostato il nomignolo, fu il padre, si attendono da lui note purissime sottoforma di reti sonanti in grado di assicurare un campionato tranquillo. Jamie Vardy quasi non crede ancora di essere approdato nel calcio italiano e di averlo potuto fare con una Cremonese che lo ha accolto subito a braccia aperte e a tutto affetto.

L’attaccante che sino alla scorsa stagione aveva respirato aria di Premier League con la casacca del Leicester con un bilancio di 440 reti e 183 reti tra 2012 e 2025 ha voluto esprimere urbi et orbi la sua soddisfazione per essere approdato all’ombra del Torrazzo: “sono emozionato per questa nuova avventura in Italia- spiega – non vedo l’ora di iniziare, nuovo campionato, nuova sfida”.

Qualcuno gli avrà certamente riferito che sta per dare i suoi servigi a una squadra balzata clamorosamente in testa alla classifica, sia pure in coabitazione, dopo due sole giornate e in grado, prima di sottrarre la posta piena al Sassuolo, di sgambettare il blasonato Milan.

Cristiano Comelli

