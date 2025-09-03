Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Lazio

Assalto Flamengo a Castellanos: Lotito dice no e chiede 40 milioni

Il centravanti argentino, già a quota 15 reti con la Lazio, vuole restare in biancoceleste

Set 3, 20251 Lettura
ROME, ITALY - NOVEMBER 07: Alessio Romagnoli of Lazio celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD4 match between S.S. Lazio and FC Porto at Stadio Olimpico on November 07, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Claudio Lotito se lo vuole tenere stretto. Ma all’idea di potersi assicurare le prestazioni di Valentin Taty Castellanos, il Flamengo non si è affatto rassegnato. Un primo tentativo lo fece gli scorsi mesi ma si rivelò un buco nell’acqua. Un secondo lo vorrebbe fare ora, soprattutto in considerazione del fatto di non essere soddisfatto del rendimento avuto sinora da Pedro Guilherme Abreu. I rubronegro avevano avanzato un’offerta pari a 25 milioni di Euro, ben lontana dai desiderata biancocelesti che avevano parlato di almeno 40 milioni. Castellanos, però, soprattutto in considerazione del suo buon avvio di campionato, di muoversi dalla capitale non vuole proprio saperne.

E non vuole saperne di cederlo anche Lotito che pare intenzionato ad alzare le barricate a fronte di eventuali, ulteriori assalti del club carioca. Ex Universidad de Cile, Torque e New York City, società, quest’ultima, con cui ha collezionato 113 presenze e realizzato 53 reti, Castellanos si è fatto un nome nel calcio europeo con la casacca degli spagnoli del Girona con cui ha totalizzato 35 partite profanando le porte avversarie in tredici occasioni. Poi l’avventura con la Lazio che sta scoppiando di salute. Ne fanno fede le sessantasei discese in campo condite da quindici reti. Cifre che rafforzano la Lazio non solo nella convinzione di averci visto giusto nel momento del suo ingaggio ma anche in quella di non volerlo lasciare andare per alcuna ragione.

