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Milan

Milan, Oliver Glasner si avvicina: accordo biennale da 5 milioni

Il nuovo progetto rossonero prende forma: accordo vicino con Glasner, mentre resta aperto il nodo Rangnick.

Giu 10, 20261 Lettura
SEVILLE, SPAIN - MAY 18: Oliver Glasner, Head Coach of Eintracht Frankfurt looks on prior to the UEFA Europa League final match between Eintracht Frankfurt and Rangers FC at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on May 18, 2022 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Milan prepara la ripartenza dopo l’addio di Massimiliano Allegri. La prima scelta per la panchina è Oliver Glasner, pronto a firmare un biennale da 5 milioni bonus compresi. Più incerta, invece, la posizione di Ralf Rangnick.

Il nuovo corso del Milan sembra aver trovato il suo allenatore. Oliver Glasner ha dato il proprio assenso al progetto rossonero, convinto dal prestigio del club e dalla possibilità di guidare una squadra chiamata a tornare subito protagonista. L’intesa prevede un contratto di due anni con ingaggio da circa 5 milioni di euro, bonus inclusi: tra gli obiettivi principali c’è naturalmente la qualificazione alla prossima Champions League.

Resta invece da sciogliere il nodo legato a Ralf Rangnick. Il dirigente austriaco, corteggiato anche dalla federazione del suo Paese per un rinnovo, chiede autonomia decisionale e un ruolo centrale nella gestione tecnica, senza dipendere dalle scelte di Zlatan Ibrahimovic.

Intanto il mercato resta sospeso. Da Leao a Pulisic, passando per Maignan, Rabiot, Ricci, Jashari e Pavlovic, il Milan deve chiarire il futuro dei suoi uomini chiave. La nuova dirigenza dovrà dare risposte rapide ai tifosi e blindare l’ossatura della squadra.

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Redazione

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