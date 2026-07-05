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Calciomercato

Barcellona, torna di moda Leao: il Milan fissa il prezzo

I blaugrana tornano a seguire l'esterno portoghese dopo le recenti prestazioni con la nazionale. I rossoneri chiedono tra i 60 e i 70 milioni, ma gli spagnoli puntano a una formula diversa.

Lug 5, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by ALESSIO MORGESE/DPPI/Shutterstock (15550606fn) Rafael Leao during the Italian championship Serie A football match between AC Milan and ACF Fiorentina on 19 October 2025 at San Siro stadium in Milan, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - MILAN v FIORENTINA, Milan, Italy - 19 Oct 2025

Il futuro di Rafael Leao continua a tenere banco sul mercato internazionale. Dopo le recenti prestazioni con il Portogallo, culminate con l’assist per il nuovo attaccante rossonero Gonçalo Ramos nella sfida contro la Croazia, il nome dell’esterno è tornato con forza nei radar del Barcellona. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il club catalano starebbe rivalutando il profilo del classe 1999, complice anche una situazione sempre più incerta con il Milan.

Il Barcellona torna alla carica

L’interesse dei blaugrana non rappresenta una novità. Già nelle ultime due sessioni estive di mercato il tecnico Hansi Flick aveva preso in considerazione Leao come possibile rinforzo offensivo. Nel 2024 il portoghese era una delle alternative a Nico Williams, mentre l’estate successiva figurava in una lista ristretta insieme a Luis Díaz e Marcus Rashford.

Le difficoltà economiche del Barcellona portarono però il club a privilegiare l’operazione Rashford in prestito, rinunciando a un investimento più oneroso per l’attaccante del Milan.

La valutazione del Milan

Lo scenario potrebbe ora cambiare. Secondo i media spagnoli, i rapporti tra Leao e il Milan si sarebbero raffreddati, un elemento che potrebbe favorire una trattativa. Il club rossonero, tuttavia, continua a valutare il cartellino del portoghese tra i 60 e i 70 milioni di euro, cifra considerata elevata dalla dirigenza catalana.

Per questo motivo il Barcellona, almeno in questa fase, prenderebbe in considerazione un’operazione basata su un prestito con diritto di riscatto, formula che il Milan, al momento, non sembra intenzionato ad accettare.

Non solo Barça: Tottenham e Arabia Saudita osservano

Il Barcellona non è l’unico club interessato a Rafael Leao. Sul portoghese restano vigili anche il Tottenham, guidato da Roberto De Zerbi, oltre ad alcuni club della Saudi Pro League, che nelle ultime settimane hanno effettuato diversi sondaggi.

Il mercato è ancora lungo e la situazione resta in continua evoluzione. Molto dipenderà dalla posizione del Milan e dall’eventuale apertura a formule diverse dalla cessione a titolo definitivo.

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