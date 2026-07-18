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Calciomercato

Tottenham scatenato, pronti 65 milioni al Manchester City per Savinho

Dopo la salvezza conquistata all’ultimo in Premier League, il Tottenham vuole rinforzarsi e pensa a Savinho per l’attacco

Lug 18, 20261 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Savinho of Manchester City controls the ball whilst under pressure from Mathias Olivera of Napoli during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Manchester City and SSC Napoli at City of Manchester Stadium on September 18, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il mercato inglese offre sempre dei clamorosi colpi da capogiro, con calciatori pagati più del dovuto e cifre stellari che il nostro calcio non riuscirà a reggere, neanche avvicinandosi a causa di sponsor, diritti tv, merchandising ecc. Protagonista della giornata è il Tottenham che vorrebbe rinforzarsi in attacco e per questo sta trattando l’esterno brasiliano del City Savinho.

Tottenham, idea Savinho: le cifre dell’affare e la scheda del calciatore

Secondo quanto riportato da Sportmediaset in queste ultime ore, infatti, gli Spurs sarebbero disposti ad offrire ben 65 milioni di sterline al presidente Khaldun al-Mubarak, e quest’ultimo sembra voler accettare la proposta, accontentando anche il tecnico italiano Roberto De Zerbi. Il classe 2004 è stato pagato per un totale di 25 milioni dal Troyes nell’estate del 2024, il brasiliano ha accumulato nel giro di 2 anni ben 84 apparizioni in tutte le competizioni, realizzando 7 gol e 16 assist forniti ai propri compagni di squadra. Nonostante l’esclusione dai Mondiali 2026 per scelta del ct Ancelotti, ora vuole conquistare il posto con la propria nazionale, e viste le poche volte sceso in campo dal 1’ per via della concorrenza, vorrebbe cambiare aria e prendersi un posto da titolare.

Prima Guardiola, ora De Zerbi per il brasiliano: il calcio champagne non manca

In Sky Blues non è mai scoccata quella scintilla con l’ex Pep Guardiola e il nuovo allenatore Maresca sembra avere le stesse intenzioni del suo predecessore, rifiutando di concedergli una seconda opportunità, e presto Savinho farà le valigie per dirigersi nel nord di Londra da Manchester, deluso sicuramente per non aver sfruttato la grande occasione di poter giocare con Haaland e altri top del City.

Ora lo aspetta De Zerbi, desideroso di voler cambiare marcia dopo essere subentrato a stagione in corso salvando la rosa da una situazione che poteva essere disastrosa. Gli obiettivi cambieranno e ci sarà una nuova idea di gioco che noi italiani conosciamo bene avendo allenato in Serie A e non solo. Seguiranno ulteriori sviluppi sulla vicenda, ma l’affare molto probabilmente si concretizzerà al 100%, salvo clamorosi colpi di scena.

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