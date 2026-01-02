Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Lazio

Castellanos ad un passo dal West Ham! Accordo per 30 milioni di euro

L'attaccante argentino ha rifiutato il Flamengo per restare in Europa. La Premier League lo attende, mentre la Lazio incassa e divide con il club americano.

Gen 2, 20261 Lettura
Serie A, Day 5, 29-09-2025, Stadio Ferraris, Genova, Genoa - Lazio, in the photo: exultation Castellanos

È ormai in fase di definizione lo scambio di documenti tra la Lazio e il West Ham per il trasferimento di Taty Castellanos. L’operazione porterà nelle casse del club biancoceleste 30 milioni di euro, ma non tutto l’importo resterà a Formello. Circa il 15% della cifra, pari a 4,5 milioni di euro, sarà infatti girato al New York City F.C., società da cui la Lazio aveva acquistato il cartellino dell’attaccante argentino nell’estate del 2023.

Sul classe 1998 c’era stato anche l’interesse del Flamengo, ma Castellanos ha rifiutato l’offerta del club brasiliano, determinato a restare nel calcio europeo. La possibilità di approdare in Premier League ha convinto l’attaccante, che ha individuato nel West Ham una destinazione ideale per crescere e mettersi in mostra in uno dei campionati più competitivi al mondo.

Il trasferimento è ormai alle battute finali: Castellanos è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e completare l’iter burocratico. Solo allora potrà cominciare ufficialmente la sua nuova avventura in Inghilterra, con la maglia degli Hammers.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Sarri:”Vittoria legittima, i cambi sono stati un fattore decisivo”

Dic 5, 2025

Sarri:”Inter forte in Italia e in Europa, ma è un’opportunità

Nov 8, 2025

Sarri:”Atteggimento da squadra adulta, Dia deve migliorare”

Nov 4, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.