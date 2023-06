Europei Under 21: La Georgia sorprende il Portogallo, Spagna show

E’ cominciata ufficialmente la ventiquattresima edizione degli Europei Under 21, che fanno seguito al Mondiale Under 20 andato in scena in Argentina e che non ha lesinato emozioni attirando su di se l’attenzione di milioni di appassionati nel mondo. Ad aprire la rassegna europea è il derby tra Belgio ed Olanda, gara molto sentita da entrambe le parti che promette scintille e spettacolo sulla carta, ma in realtà il tutto si risolve con uno scialbo 0-0 che regala ad ogni modo un buon punto in classifica ad entrambe le selezioni. Il risultato però mette in evidenza anche un altro ed allarmante dato, ossia la persistente assenza di gol da parte di Charles De Ketelaere, in molti pensavano che respirare l’aria di casa potesse giovare all’attaccante del Milan, al termine di una stagione decisamente poco esaltante con tantissime ombre e pochissime luci, ma in realtà pur giocando interamente la gara d’esordio,l’ex Bruges non ha inciso sul risultato finale e tantomeno sul tabellino, il che lascia aperto ogni possibilità in chiave mercato.

Comincia bene l’avventura la Georgia che al pari della Romania, gioca in casa essendo paese organizzatore, ed il fattore campo si fa sentire, tanto che la selezione georgiana passa in vantaggio al 37’ con Gagua, il raddoppio arriva nel recupero della prima frazione di gioco con Sazonov che firma il 2-0 che spedisce il primo tempo agli archivi. Nella ripresa il risultato non cambia tanto che la Georgia schizza al comando del Gruppo A con ben 3 punti, ora alla selezione dei Crociati basterà vincere il prossimo incontro con il Belgio per staccare con un turno d’anticipo il pass per i quarti. Parte bene anche l’Ucraina che pur essendo al cospetto della temibile Croazia, al 19’ passa in vantaggio con Kashchuk, la reazione croata non arriva ed al 48’ Sikan firma il definitivo 2-0, che vale una vittoria importantissima per l’Ucraina e non solo in termini di classifica.

Parte forte anche la Spagna, le furie rosse che solo domenica sera hanno alzato al cielo la prima Nations League della propria storia, aprendo di fatto un nuovo ciclo, si confermano anche nella gara inaugurale degli Europei under 21, dove liquidano i padroni di casa della Romania con un secco 3-0, maturato tutto nel secondo tempo in cui ad aprire le marcature ci pensa Baena al 55’. Trascorrono sette minuti ed al 62’ Miranda firma il 2-0, la Romania non reagisce ed al 90’ Gomez chiude il match firmando il definitivo 3-0, che spedisce la Spagna al primo posto in classifica nel Girone B, vista la rete in più realizzata rispetto all’Ucraina, ponendo le basi per una seconda giornata che potrebbe già essere decisiva in tale raggruppamento.

I risultati della 1° giornata

Georgia – Portogallo 2-0

Belgio – Paesi Bassi 0-0

Ucraina – Croazia 2-0

Romania – Spagna 0-3