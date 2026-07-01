Juventus, ufficiale Ekhator: colpo da 16 milioni, firma fino al 2031

La Juventus guarda al futuro e mette a segno un importante investimento per il reparto offensivo. Il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Jeff Osayuki Ekhator dal Genoa. L’attaccante, tra i prospetti più interessanti del calcio italiano, ha firmato un contratto che lo legherà alla società torinese fino al 30 giugno 2031. L’operazione conferma la volontà della Juventus di puntare su giovani di grande prospettiva, capaci di rappresentare il presente e il futuro del progetto tecnico.

I dettagli dell’operazione

Nel comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noti anche i termini economici dell’accordo. Il trasferimento è stato definito per 16 milioni di euro, cifra che verrà corrisposta al Genoa nell’arco di tre esercizi, ai quali si aggiungono 0,4 milioni di euro di oneri accessori. Sono inoltre previsti bonus fino a un massimo di 2 milioni di euro, legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Contestualmente, il giocatore ha sottoscritto un contratto pluriennale con il club bianconero.

Chi è Ekhator

Nato a Genova nel novembre 2006, Ekhator è cresciuto interamente nel settore giovanile rossoblù, entrando nel vivaio del Genoa ad appena otto anni. Dopo tutta la trafila nelle categorie giovanili, ha debuttato in Serie A nell’agosto 2024, trovando la sua prima rete nel massimo campionato pochi mesi più tardi. Con la maglia del Genoa ha totalizzato 57 presenze ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, realizzando 5 gol. Attaccante moderno, abbina fisicità, velocità, duttilità offensiva e senso del gol, qualità che gli hanno permesso di distinguersi come l’unico classe 2006 ad aver superato quota 50 presenze nelle ultime due stagioni di Serie A.

Crescita anche con l’Italia

Le prestazioni offerte con il Genoa hanno favorito anche il percorso in azzurro. Dopo essere stato protagonista nelle selezioni giovanili, Ekhator ha esordito con la Nazionale italiana maggiore lo scorso 7 giugno nella sfida contro la Grecia, lasciando subito il segno con un assist decisivo. Un ulteriore passo nella crescita di un talento che la Juventus considera uno dei profili più promettenti del panorama italiano. Ora per il giovane attaccante si apre una nuova sfida in bianconero, con l’obiettivo di confermare le aspettative e ritagliarsi uno spazio importante nel progetto tecnico del club.