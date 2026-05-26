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Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Lezzerini: la nuova scadenza

Il campionato di Serie A è terminato, e ora la Fiorentina vuole concentrarsi sul calciomercato, concentrandosi in primis sulla questione rinnovi

Mag 26, 20261 Lettura
FLORENCE, ITALY - MARCH 12: Albert Gudmundsson of ACF Fiorentina celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Conference League 2025/26 round of 16 first leg match between ACF Fiorentina and Rakow Czestochowa at Stadio Artemio Franchi on March 12, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Fiorentina ha concluso il campionato 2025/2026 al 15° posto dopo l’avvio da incubo per gran parte della stagione, gli uomini di Vanoli sono riusciti ad alzare la testa e terminare la Serie A da imbattuti, con una vittoria contro la Juventus allo Stadium (0-2) e un pareggio in casa nell’ultima giornata contro l’Atalanta di Palladino (1-1).

In questo momento la società Viola dovrà fare serie riflessioni per il futuro, in modo tale da ripartire cercando di affrontare la stagione nel miglior modo possibile, evitando la serie di errori commessi durante l’annata calcistica.

La formazione toscana non parteciperà dunque in Europa per la prossima stagione, con l’Atalanta che si è aggiudicata l’ultimo posto disponibile valido per la Conference League, una competizione che la Fiorentina conosce molto bene, sfiorando per ben 2 volte il trofeo contro West Ham e Olympiacos.

Tra non molto inizierà il calciomercato estivo, e sarà curioso e doveroso aspettarsi alcune mosse da parte della dirigenza, in particolare sul fronte d’attacco. Gli acquisti di Piccoli dal Cagliari e quello di Džeko dal Fenerbahçe con Kean vice capocannoniere in carica della Serie A avevano fatto molto piacere alla tifoseria con grandi aspettative, ma non è andata come speravano, rischiando addirittura la Serie B dopo cambi di allenatore.

Al momento non è previsto ancora un colpo per il futuro, e dunque è giusto ripartire da chi è già presente in rosa.

Secondo quanto riportato dal club tramite il proprio sito ufficiale, infatti, la Fiorentina ha rinnovato un volto non molto noto della squadra fino al 2028.

Stiamo parlando di Luca Lezzerini, portiere classe ’95 che ha collezionato in totale 7 presenze (di cui solamente una in questa stagione proprio contro l’Atalanta alla 38esima giornata), con 8 gol subiti e 2 clean sheet ottenuti da quando veste la maglia viola.

Questo è il comunicato pubblicato in questa giornata dal club toscano in merito alla permanenza del calciatore a Firenze per altri 2 anni:

“ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Luca Lezzerini, contratto che verrà esteso fino al 30 giugno 2028”.

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