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Formula 1

GP Canada, Russell in pole davanti ad Antonelli: Ferrari in difficoltà

Prima fila tutta Mercedes a Montréal: Russell precede Antonelli di 68 millesimi, Norris terzo davanti a Piastri

Mag 24, 20261 Lettura
Canadian Grand Prix, Saturday, Getty Images MONTREAL, QUEBEC - MAY 23: George Russell of Great Britain driving the (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team W17 leads Lando Norris of Great Britain driving the (1) McLaren MCL40 Mercedes on track during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on May 23, 2026 in Montreal, Quebec. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Nel Gran Premio del Canada di Formula 1 sarà una prima fila tutta Mercedes ad aprire la gara di Montréal. Sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, George Russell conquista la pole position con il tempo di 1’12”578, beffando di appena 68 millesimi il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Per il britannico è la terza pole consecutiva in Canada, mentre il giovane italiano conferma una straordinaria continuità sul giro secco con la quinta prima fila consecutiva.

La McLaren Formula 1 Team si conferma seconda forza con Lando Norris terzo e Oscar Piastri quarto, entrambi molto vicini alle Frecce d’Argento. Norris, campione del mondo in carica, punta a giocarsi la vittoria soprattutto in caso di condizioni meteo variabili.

Weekend complicato invece per la Scuderia Ferrari. Hamilton, sei volte poleman a Montréal, sembrava competitivo nelle prime sessioni ma un errore nell’ultimo tentativo del Q3 lo costringe al quinto posto. Ancora più difficile la qualifica di Charles Leclerc, che chiude ottavo lamentando scarso feeling con la vettura per tutto il weekend. In mezzo alle Rosse si inseriscono le Red Bull di Max Verstappen, sesto, e del giovane Hadjar, settimo. Completano la top ten Lindblad e Colapinto.

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