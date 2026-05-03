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Formula 1

GP Miami: Kimi Antonelli vince negli Usa! Tris e fuga Mondiale

Terza vittoria su quattro gare per Antonelli: Norris secondo, caos Leclerc nel finale

Mag 3, 20261 Lettura
Miami Grand Prix, Sunday, Getty Images MIAMI, FLORIDA - MAY 03: Race winner Andrea Kimi Antonelli of Italy and Mercedes AMG Petronas F1 Team kisses his trophy on the podium during the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 03, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Chris Graythen/Getty Images)

Andrea Kimi Antonelli conquista il GP di Miami di Formula 1, firmando la terza vittoria stagionale dopo Cina e Giappone. Il pilota Mercedes gestisce da veterano e chiude davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, allungando a +20 in classifica su Russell. Una gara solida e matura che conferma il talento italiano tra i grandi del Mondiale.

Sul circuito americano, Antonelli dimostra sangue freddo e passo gara impeccabile. Dopo una partenza complicata, il 19enne bolognese prende il controllo della corsa grazie a una strategia perfetta del team Mercedes. Per oltre venti giri resiste agli attacchi di Norris, mantenendo sempre il comando senza errori decisivi.

Alle sue spalle, il britannico della McLaren deve accontentarsi del secondo posto, mentre Piastri completa la rimonta con un sorpasso decisivo su Charles Leclerc nel finale. Il monegasco della Ferrari, protagonista di una gara solida nonostante un passo inferiore, commette però un errore fatale all’ultimo giro: testacoda e danni alla vettura lo fanno scivolare fino alla sesta posizione.

Fuori dal podio anche George Russell (quarto) e Max Verstappen (quinto), mai realmente in lotta per la vittoria. Settimo Lewis Hamilton, autore di un weekend opaco. A punti anche Colapinto, Sainz e Albon.

Con questo successo, Antonelli entra nella storia: è il primo italiano dopo Alberto Ascari a ottenere almeno tre vittorie consecutive in Formula 1. Il Mondiale ora si sposta in Canada, dove il talento Mercedes proverà ad allungare ancora la sua striscia vincente.

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