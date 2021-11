I principali criteri per riconoscere un bookmaker affidabile

All’interno della community dei giocatori ognuno dà priorità ad aspetti differenti dell’attività ludica, ma negli ultimi anni si è raggiungo un certo grado di accordo almeno su quelli che sono i fattori fondamentali che ogni operatore del gambling online o del betting sportivo deve garantire.

Che si tratti di scommesse sportive, poker o bingo, uno dei giochi preferiti dagli italiani https://casinohex.it/bingo/, il dubbio degli appassionati di gioco online è sempre lo stesso: come riconoscere un buon operatore, in grado di garantire un servizio di qualità alla propria utenza?

Nell’ambito delle scommesse sugli eventi sportivi, ad esempio, si possono individuare almeno 4 aspetti che ogni buon bookmaker deve mettere a disposizione dei propri utenti per essere considerato un operatore di buona qualità.

Palinsesto

In primo luogo, ciò che non può mancare ad un bookmaker di buon livello è un palinsesto variegato e ricco di eventi sportivi su cui scommettere. Gli scommettitori di oggi non sono più concentrati esclusivamente sul calcio o sui campionati nazionali, perciò i bookmaker devono adeguarsi a questo allargamento di vedute e inserire nel proprio menù anche i campionati esteri e gli sport ritenuti secondari come il basket, la pallavolo, il tennis e così via.

Se poi il palinsesto dell’operatore include anche sport di terza fascia che richiamano un pubblico molto limitato, come le freccette, lo snowboard, il ping pong e il padel, questo non può che essere un valore aggiunto in grado di attirare altri appassionati.

Promozioni

Un altro aspetto di importanza fondamentale, determinante soprattutto per allargare la community dei giocatori che scommette all’interno del portale, è costituito dall’offerta di bonus e promozioni messa a disposizione dal bookmaker. Il bonus di benvenuto svolge un ruolo cruciale in questo senso, perché spesso è il primo fattore di interesse per gli appassionati, che vengono attirati da pacchetti di benvenuto allettanti con bonus del 100, 200 o 300 per cento e altri vantaggi dedicati.

Il welcome kit però non può essere l’unico aspetto da considerare per aprire un conto di gioco su un nuovo bookmaker, perché non sempre le promozioni sono vantaggiose come possono apparire al primo impatto e ci sono questioni altrettanto importanti da tenere in conto.

Scommesse live

Con l’evoluzione del gioco d’azzardo e delle scommesse online, diventa sempre più importante per gli operatori del betting offrire ai propri utenti la possibilità di scommettere in live, mentre l’evento sportivo è ancora in corso. I giocatori di oggi, infatti, desiderano tenere sotto controllo l’andamento dei match su cui hanno scommesso per poter intervenire in corso d’opera con altre giocate di rifinitura.

Questo tipo di attività diventa ancora più coinvolgente se il bookmaker in questione mette a disposizione degli scommettitori una streaming tv per seguire in diretta l’evoluzione del match.

Pagamenti

Infine, ricordiamo l’importanza di controllare in anticipo i metodi di pagamento accettati dall’operatore prima di effettuare la registrazione e aprire un conto di gioco. La tendenza nel mondo delle scommesse sportive e del gambling online è quella di dare sempre più spazio agli strumenti innovativi come i portafogli elettronici e le criptovalute, a discapito dei metodi di pagamento classici come le carte di credito e i bonifici bancari.

Un’ampia selezione di sistemi di pagamento con cui effettuare depositi e prelievi all’interno del bookmaker è un’arma in più che ciascun operatore dovrebbe offrire alla propria utenza.