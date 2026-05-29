Il Como si qualifica in Champions ma non è la prima partecipazione europea

Stagione esaltante per i comaschi, ma non è la prima volta
Il Como ha raggiunto la sua prima storica qualificazione in Champions League all’ultima giornata. Il quarto posto conquistato sul terreno di gioco ha regalato ai tifosi comaschi l’opportunità di competere alla più importante manifestazione calcistica europea. Tra liste UEFA e problematiche relative allo stadio la gioia è grandissima e permetterà ai Lariani di alzare l’asticella agonistica e provare a crescere ancora di più. L’upgrade societario ha riguardato diversi settori, non solo quello relativo al calcio giocato. La PT Djarum, società indonesiana, ha avuto la lungimiranza di acquisire delle personalità importanti sia dal punto di vista del core business dei comaschi che sotto il profilo aziendale. La scelta di Cesc Fabregas come allenatore è stata la ciliegina sulla torta. Nonostante il palmarès non ricco di trofei (3 campionati di Serie B, 1 Coppa Italia di Serie C e 1 Coppa Italia di Serie D), quella del prossimo anno non è il primo trofeo fuori le mura nazionali che gli azzurri giocheranno.
Coppa dell’Amicizia Italo-Francese (1960-1961)
La prima vera partecipazione è stata nel 1960 e nel 1961 quando il Como ha avuto il piacere di disputare due edizioni della Coppa dell’Amicizia Italo-Francese, la competizione vedeva affrontarsi 16 squadre per nazione ed una compagine italiana affrontava solo un’altra dell’altro Paese in due match (andata e ritorno). Nel 1960 il Como giocò contro il Metz perdendo 3 a 1 l’andata, vincendo invece 2 a 0 il ritorno; la prima edizione fu vinta dall’Italia. Nel 1961 le squadre partecipanti vennero ridotte a 20 ed il Como affrontò il Sochaux vincendo l’andata per 2 a 0, per poi pareggiare 2 a 2 il ritorno; anche quest’edizione vide l’Italia vincitrice.
Coppa Anglo-Italiana (1973)
La seconda esperienza europea del Como fu nel 1973 quando i Lariani giocarono la Coppa Anglo-Italiana. Gli azzurri furono inseriti nel girone B con Bologna, Torino e Roma abbinate alle quattro compagini inglesi: Blackpool, Fulham, Newcastle (vincitrice del torneo) e Oxford. Il cammino dei voltiani non fu esaltante: un solo punto conquistato nel pareggio a reti bianche contro il Fulham e tre sconfitte. Cammino che li ha relegati all’ultimo posto del proprio girone, dietro la Roma per differenza reti (6 gol subiti e 0 fatti).
Mitropa Cup (1980-1981)
Nella stagione 1980-1981 il Como si qualificò per la Mitropa Cup grazie al campionato di Serie B vinto l’anno precedente. I comaschi arrivarono terzi dietro il Tatran Presov e il Csepel SC, dimostrando di avere ancora molta strada da fare per competere a livelli internazionali.
Il cammino esaltante di questa stagione ha regalato la quarta opportunità della propria storia al Como, questa volta la squadra entrerà dalla porta principale per provare a stupire nuovamente e continuare a sognare un futuro roseo.
Il Como si qualifica in Champions ma non è la prima partecipazione europea
Stagione esaltante per i comaschi, ma non è la prima volta
Bruno Bertucci
Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.