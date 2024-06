Il Monza ringrazia Palladino:”Una sola parola, grazie”

Le loro strade si separano. Ma Raffaele Palladino, futuro tecnico della Fiorentina, e il Monza da cui sta per partire sanno che, in fondo, non si perderanno mai di vista. La società brianzola ha ringraziato con una nota ufficiale il tecnico ex calciatore della Juventus capace di garantire ai brianzoli due stagioni ad alta voce, la prima nel 2022-23 con l’undicesimo posto con 52 punti, la seconda appena conclusa al dodicesimo con 45. “Ac Monza- si legge- ringrazia con affetto e grande stima professionale Raffaele Palladino per i due meravigliosi anni di serie A e gli augura ogni fortuna per il futuro”.

E che Monza resterà nel cuore dell’emergente tecnico di Mugnano di Napoli lo si comprende dal congedo che ha scelto di affidare alla sua pagina Facebook. “Una sola parola, grazie -ha scritto – grazie Monza per avere realizzato il mio sogno, unico, immenso, bellissimo, grazie al presidente Silvio Berlusconi che mi ha scelto con coraggio dandomi fiducia quando in pochi lo avrebbero fatto, grazie al dottor Galliani per avermi fatto crescere come uomo e come professionista giorno dopo giorno, grazie a tutta la dirigenza per avermi sempre supportato nelle scelte”. Un ringraziamento particolare Palladino rivolte ai tifosi e a “che ha sempre avuto una buona parola per me, per noi, chi è sempre rimasto al nostro fianco e ci ha creduto dal primo istante”.

E avvolge in un abbraccio i suoi calciatori “per avere reso indimenticabile questo cammino insieme”. Nella consapevolezza che “le strade si dividono ma non ci lasceremo mai, perché Monzello , per me, è casa e il Monza sarà sempre nel mio cuore”.