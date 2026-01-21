Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Lazio

Lazio, occhio al mercato: un altro big potrebbe partire

Il difensore biancoceleste starebbe seriamente pensando all’addio a metà stagione con Maurizio Sarri

Gen 21, 2026
ROME, ITALY - NOVEMBER 07: Alessio Romagnoli of Lazio warms up prior to the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD4 match between S.S. Lazio and FC Porto at Stadio Olimpico on November 07, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il blocco per la Lazio è terminato, e i nuovi acquisti già all’opera in campionato danno un segno di rinascita per il club “capitolino”. La sconfitta contro il Como però non è andata decisamente giù ai tifosi, che ora vorrebbero una reazione immediata nella prossima partita contro il Lecce di Di Francesco. In questa sessione invernale Lotito ha incassato un bel po’ dalle cessioni di Guendouzi al Fenerbahçe e Castellanos al West Ham e ora vorrebbe reinvestire i soldi ricavati in calciatori che sappiano quantomeno mantenere quel livello, senza abbassare di tanto l’asticella in vista di questi ultimi mesi di stagione. Con l’unico match a settimana e la sola ‘Coppa Italia’ con i quarti di finale da disputare contro il Bologna dopo aver eliminato il Milan di Allegri all’Olimpico, ci si aspettava sicuramente di meglio in ottica campionato, e invece il momentaneo 9° posto in classifica ha rovinato i piani di inizio stagione.

Altra cessione in vista: Lotito vende, Sarri in silenzio…

Nel corso di queste ore, secondo le ultime indiscrezioni, un senatore della Lazio starebbe pensando all’addio immediato e lascerebbe Roma per approdare altrove. Stiamo parlando di Alessio Romagnoli, classe ’95 con un contratto fino al 2027, ha disputato fino a questo momento un totale di 19 presenze in campionato e la sfida contro i rossoneri nella coppa nazionale, vinta grazie al gol di Zaccagni.Su di lui c’è l’interesse da parte dell’Al-Sadd SC di Roberto Mancini, con l’ex ct della nazionale in corsa per il titolo (2° posto a -5 dalla vetta) e starebbe virando su un profilo che abbia esperienza e personalità all’interno del gruppo. Il difensore anche in maniera inaspettata, non ha chiuso completamente la porta al “Lupo” e ora si entra nel vivo della trattativa. L’offerta ricevuta dalla Lazio è pari a 7 milioni di euro, ma ancora non è arrivata una risposta ufficiale da parte di Lotito.

Sarebbe un colpo basso per l’allenatore toscano, che dopo cessioni pesanti, potrebbe aggiungersi un ulteriore addio di un “big” e la rosa rischierebbe di sprofondare definitivamente in termini di classifica e ripartire da zero a partire dal prossimo campionato. In riferimento al mercato, Sarri non si è minimamente esposto in maniera chiara, affidando dunque il compito solo ed esclusivamente al presidente, che dovrà eventualmente rimpiazzare Romagnoli qualora si dovesse concretizzare il suo trasferimento. Ci saranno degli sviluppi nelle prossime ore o giorni, ma trapela un certo ottimismo in merito all’addio del calciatore, che potrebbe lasciare definitivamente l’Italia dopo ben 23 anni, tenendo in considerazione anche gli anni trascorsi nel settore giovanile della Roma.

