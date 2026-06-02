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Milan, Glasner saluta il Crystal Palace: cresce l’asse con Rangnick

L'addio all'Inghilterra alimenta le voci sul futuro rossonero: il tecnico austriaco resta in pole per la panchina del Milan nel nuovo progetto targato Rangnick.

Giu 2, 20261 Lettura
SEVILLE, SPAIN - MAY 18: Oliver Glasner, Head Coach of Eintracht Frankfurt looks on prior to the UEFA Europa League final match between Eintracht Frankfurt and Rangers FC at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on May 18, 2022 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago - UEFA/UEFA via Getty Images)

Oliver Glasner ha chiuso ufficialmente la sua avventura al Crystal Palace. Il club inglese ha celebrato il tecnico austriaco con un video pubblicato sui social, mentre l’allenatore ha affidato a una lettera il proprio saluto a società e tifosi dopo un percorso ricco di soddisfazioni, culminato con la conquista di tre trofei, tra cui la recente Conference League. Un addio che riaccende immediatamente le indiscrezioni sul suo possibile approdo al Milan.

Rangnick e Glasner, il Milan accelera sul nuovo corso

A una settimana dalla rivoluzione ai vertici dell’area sportiva, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono al lavoro per definire la nuova struttura tecnica del club. In cima alla lista resta il tandem composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner, considerato il profilo ideale per inaugurare una nuova fase del progetto rossonero.

Il primo passaggio decisivo riguarda proprio Rangnick. L’attuale commissario tecnico dell’Austria è il candidato principale per assumere il controllo dell’intera area sportiva milanista. Tuttavia, tra il dirigente tedesco e il ritorno in orbita rossonera si inserisce la Federazione austriaca, intenzionata a prolungarne il contratto anche oltre il prossimo Mondiale con un significativo adeguamento economico.

La scelta definitiva appare ormai imminente. Da una parte il fascino di una sfida prestigiosa come il Milan, dall’altra la continuità alla guida della nazionale. Con la programmazione della prossima stagione e le strategie di mercato da definire, il club attende una risposta nel giro di pochi giorni. L’eventuale via libera di Rangnick potrebbe spalancare le porte di Milanello proprio a Glasner, individuato come il favorito per guidare la squadra dalla panchina.

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Redazione

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