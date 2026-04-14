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Pronostici Champions League

Pronostici Champions: i nostri consigli per il ritorno dei quarti

Verso le semifinali: quote, analisi e consigli scommesse per le sfide decisive di ritorno.

Apr 14, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - APRIL 08: Desire Doue of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC at Parc des Princes on April 08, 2026 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

È arrivato il momento della verità: tra stasera e domani si decidono le semifinaliste della UEFA Champions League 2025/2026. Dopo i risultati dell’andata, alcune big rischiano grosso, mentre altre devono solo gestire il vantaggio.

I Match di Stasera (Martedì 14 Aprile)

Atlético Madrid vs Barcellona (Ore 21:00) – Andata: 2-0

L’Atletico ha ribaltato i pronostici vincendo al Camp Nou con una prova difensiva perfetta. Al Metropolitano il Barcellona di Flick dovrà fare un miracolo tattico per scardinare il muro di Simeone. Ci si aspetta un Barça all’arrembaggio, ma occhio ai contropiedi letali di Griezmann.

Liverpool vs PSG (Ore 21:00) – Andata: 0-2

Il PSG ha dominato l’andata grazie ai gol di Doué e Kvaratskhelia. Il Liverpool ad Anfield è capace di rimonte storiche, ma questo PSG sembra molto più solido dietro. I Reds dovranno segnare presto per riaccendere la bolgia dello stadio.

I Match di Domani (Mercoledì 15 Aprile)

Bayern Monaco vs Real Madrid (Ore 21:00) – Andata: 2-1

Il Bayern ha espugnato il Bernabéu e ora ha il match-point in casa. Il Real Madrid recupera Mbappé a pieno regime, ma dovrà vincere con almeno due gol di scarto all’Allianz Arena. È la sfida più equilibrata e affascinante del turno.

Arsenal vs Sporting CP (Ore 21:00) – Andata: 1-0

Un gol nel finale di Havertz ha regalato il vantaggio ai Gunners a Lisbona. In casa, l’Arsenal è una corazzata e lo Sporting dovrà esporsi molto per cercare il pareggio, rischiando di subire le accelerazioni di Saka e Martinelli.

Consigli Betting (Gare di Ritorno)

Match Segno Consigliato Nota Flash
Atlético – Barcellona GOL Il Barça deve segnare e si scoprirà; l’Atletico in casa punge sempre.
Liverpool – PSG Over 2.5 Il Liverpool darà tutto; sarà una gara aperta con molte occasioni.
Bayern – Real Madrid 1X + Over 1.5 Il Bayern in casa raramente fallisce l’appuntamento con la semifinale.
Arsenal – Sporting 1 (Vittoria Arsenal) Troppo forte l’Arsenal tra le mura amiche; attesa una vittoria netta.

Il “Top Pick” di Champions

Passaggio Turno PSG. Nonostante Anfield, il 2-0 dell’andata è un tesoro troppo prezioso per la squadra di Luis Enrique. Il Liverpool ha dimostrato lacune difensive nelle transizioni e la velocità dei parigini potrebbe chiudere i conti in contropiede. La quota per la qualificazione francese è solida.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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