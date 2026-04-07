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Pronostici Champions League

Pronostici Champions: i nostri consigli per l’andata dei quarti

Verso Budapest: quote, statistiche e consigli per le scommesse sulle sfide d'andata dei quarti di finale.

Apr 7, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - MARCH 11: Federico Valverde of Real Madrid celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Real Madrid CF and Manchester City FC at Estadio Santiago Bernabeu on March 11, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

Ci siamo: oggi, martedì 7 aprile 2026, iniziano ufficialmente i quarti di finale di Champions League. Il tabellone ha regalato incroci spettacolari, con le grandi favorite (Arsenal e Bayern) chiamate a confermare i pronostici della vigilia.

I Match di Oggi (Martedì 7 Aprile)

Real Madrid vs Bayern Monaco (Ore 21:00): La sfida infinita. Il Real arriva da un periodo magico in Liga, ma il Bayern di Kompany è una macchina da gol (10 reti totali negli ottavi). È la finale anticipata: i bavaresi hanno una potenza di fuoco leggermente superiore, ma il Bernabéu in queste notti si trasforma.

Sporting CP vs Arsenal (Ore 21:00): I Gunners sono tra i favoriti per il titolo. Lo Sporting è la grande sorpresa e proverà a sfruttare il fattore campo a Lisbona, ma l’Arsenal l’anno scorso li ha battuti 5-1 nella fase a gironi. Il divario tecnico resta importante.

I Match di Domani (Mercoledì 8 Aprile)

PSG vs Liverpool (Ore 21:00): Luis Enrique contro Slot. Il PSG, campione in carica, ha eliminato il Chelsea con facilità estrema e punta sulla velocità di Barcola. Il Liverpool sta ritrovando la forma migliore ma fatica ancora a mantenere la porta inviolata in trasferta.

Barcellona vs Atletico Madrid (Ore 21:00): Derby spagnolo al Camp Nou. Il Barça non giocava un quarto in casa dal 2019 e l’entusiasmo è alle stelle. L’Atletico di Simeone è la squadra più esperta in queste battaglie tattiche e punterà a un risultato stretto per giocarsi tutto al ritorno.

Consigli Betting (Gare d’Andata)

Match Segno Consigliato Nota Flash
Real Madrid – Bayern GOL + Over 2.5 Due attacchi atomici; impossibile non vedere gol da entrambe le parti.
Sporting – Arsenal 2 (Vittoria Arsenal) L’Arsenal vuole chiudere i conti già a Lisbona per gestire il ritorno.
PSG – Liverpool 1 (Vittoria PSG) Parigini in forma smagliante al Parco dei Principi; Liverpool vulnerabile.
Barcellona – Atletico 1X + Under 3.5 Gara molto sentita e tattica; il Barça dovrebbe spuntarla di misura.

Il “Top Pick” dei Quarti

Vittoria Bayern Monaco (Segno 2) al Bernabéu. Nonostante il fattore campo, gli esperti vedono il Bayern leggermente avanti grazie a una solidità difensiva ritrovata e a un reparto offensivo che sta viaggiando a medie record. La quota per il successo esterno è alta e molto interessante.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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