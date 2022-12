Qatar 2022: Argentina e Polonia agli ottavi, il Messico non passa per 1 gol

POLONIA-ARGENTINA 0-2

Mac Allister A. 46′, Álvarez J. 67′

Polonia-Argentina è uno dei match più delicati dell’intera terza giornata del Mondiale. Parte subito forte l’albiceleste con Messi che al 10imo spreca un’occasione limpida di sinistro con Szczesny attentissimo. Alla mezz’ora sono sempre i sudamericani ad andare vicini al vantaggio, questa volta con Alvarez. Subito dopo doppia occasione, prima con Di Maria e dopo ancora con Alvarez che tira troppo vicino al portiere polacco. Al 38esimo il Var richiama l’arbitro per concedere un rigore troppo generoso. Dagli 11 metri Szczesny fredda Messi ed il risultato rimane invariato. Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0 dopo i 3 minuti di recupero.

All’inizio del secondo tempo Mac Allister cambia l’equilibrio della gara che con un colpo da biliardo trafigge Szczesny. Al 50esimo si fa vedere Glik sotto porta che di testa sfiora il palo. Al62esimo è di nuovo il centrocampista del Brighton ad andare vicino al raddoppio. A 20 minuti dal termine il giro palla dell’Argentina finisce sui piedi di Alvarez che non può far altro che buttare il pallone in rete e siglare il 2 a 0. Sessanta secondi più tardi è, invece, Messi a creare delle grane a Szczesny che si fa trovare pronto. La gara termina con la festa del gruppo di Scaloni che passa da primo in classifica dopo un avvio non esaltante, Polonia che supera il turno da seconda in classifica.

ARABIA SAUDITA-MESSICO 1-2

2′ st Martin (M), 7′ st Chavez (M), 50′ st Al Dawsari (A)

Il Messico comincia la gara premendo il piede sull’acceleratore con Vega che spreca dopo 3 minuti. Passano 4 giri d’orologio e Gallardo mette in mezzo una palla insidiosa che Vega non riesce a trasformare in gol. All’8vo è invece Kanno a calciare alto sopra la traversa. Alla mezz’ora di gioco è sempre il Messico a rendersi pericoloso, questa volta con Pineda che colpisce di testa ma il pallone va alto sopra la porta di Al Owais. Verso il finale della prima frazione la compagine messicana spreca una tripla chance sotto gli occhi inermi dell’Arabia Saudita che si fanno vedere dalle parti di Ochoa nei minuti di recupero con Al Birakan.

La seconda frazione comincia con la rete di Martin su assist di Montes e poco dopo arriva – addirittura – il raddoppio con una perla su calcio di punizione di Chavez. Lozano, Martin e Chavez ci provano in rapida successione ma Al Owais è il più preparato dei suoi negando il piacere del tris al Messico che non sembra intenzionato a fermarsi. Al 95esimo Al-Dawasari accorcia le distanze. Vittoria amara per il Messico che nonostante il 2 a 1 saluta il Qatar.