Qatar 2022: Il Costa Rica batte a sorpresa il Giappone, termina 1 a 0

GIAPPONE-COSTA RICA 0-1

36’ Fuller (C)

Dopo l’incredibile vittoria del Giappone contro la Germania, oggi per i nipponici arriva una clamorosa sconfitta. Vittoria che sa di rilancio per il Costa Rica, mai realmente pericoloso, e che ottiene i 3 punti grazie al primo e unico tiro in porta della squadra. Gli americani, dopo il tracollo contro la Spagna, salgono a 3 punti, raggiungendo il Giappone e gli spagnoli in classifica, in attesa della sfida di questa sera tra le Furie Rosse e la Germania. Delusione incredibile per i nipponici, che adesso si giocheranno la qualificazione contro la Spagna nell’ultima partita del girone.

PRIMO TEMPO – Poche emozioni nei primi 45 minuti di gioco. Il copione è abbastanza semplice, il Giappone tiene palle mentre il Costa Rica attende nella propria trequarti, per poi cercare di ripartire. L’unica palla gol è quella che capita ai nipponici al 13esimo minuto: Doan entra in area di rigore e mette un pallone pericoloso in mezzo, i compagni non arrivano sulla palla per un soffio. Per il resto tanta confusione, molti palloni giocati a centrocampo e diversi errori tecnici delle 2 squadre, che vanno al riposo con uno scialbo 0 a 0.

SECONDO TEMPO – La ripresa inizia con lo stesso copione, con il Giappone a condurre la partita. I nipponici ci provano con più convinzione e al 47esimo arriva la conclusione di Asano, buona la risposta del portiere del Costa Rica Keylor Navas, che smanaccia il pericolo. Ancora pericoloso il Giappone 10 minuti più tardi, stavolta ci prova Soma, con una conclusione dal limite dell’area, ma la palla termina lontano dallo specchio.

La partita si sblocca all’81esimo, brutta palla persa in difesa dal Giappone, la palla arriva sui piedi del terzino del Costa Rica Fuller, che con un tiro a giro batte il portiere avversario, portando gli americani. Male nell’occasione, l’estremo difensore nipponico Gonda, che non riesce a deviare un tiro che non sembrava irresistibile. Record del Costa Rica, che riesce a segnare al primo tiro in porta della squadra dall’inizio del mondiale.

Attacca disperatamente il Giappone alla ricerca del pareggio, e ci va vicino a 2 minuti dal 90esimo con un tiro dall’interno dell’area di Kamada, grande la risposta di Keylor Navas. Ultima emozione di un match teso e povero di occasioni, esulta il Costa Rica, delusione totale per il Giappone.