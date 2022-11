Qatar 2022: La Germania riprende la Spagna e resta in corsa. Termina 1-1

SPAGNA-GERMANIA 1-1

17′ st Morata (S), 38′ st Fullkrug (G)

Questa sera è andato in scena, probabilmente, il primo vero big match di Qatar 2022. Una sfida, quella tra Germania e Spagna, che mostra 2 squadra in profondo rinnovamento, e alla ricerca di nuovo splendore dopo le delusioni degli ultimi anni. Termina con un pareggio che non accontenta nessuno. La Spagna resta in prima posizione con 4 punti, nell’ultima sfida gli basterà anche un pareggio contro il Giappone per passare il turno. La Germania resta ancora in corsa per gli ottavi, ma dovrà vincere contro il Costa Rica e tifare per la Spagna, altrimenti dovrà tornare a casa di nuovo, dopo la batosta subita ai mondiali in Russia.

Primo Tempo – Partita divertente fin dai primi minuti, con la Spagna che dopo 7 minuti si rende pericolosa con Dani Olmo, tiro a giro e grande parata di Neuer che devia il pallone sulla traversa. Continua la Spagna ad attaccare e va vicino al gol al 22esimo con Jordi Alba, tiro dalla distanza che termina di poco a lato. Si fa vedere la Germania, risponde agli spagnoli con Gnabry che raccoglie un rimpallo e calcia di prima intenzione, pallone fuori di un soffio.

Riprende a giocare la Spagna, che nel giro di pochi minuti spreca 2 occasionissime con Ferran Torres, prima non centra la porta da pochi passi, subito dopo si fa murare all’ultimo da un grande recupero di Musiala. Al 40esimo la Germania passa in vantaggio con Rudiger con un bel colpo di testa. Entra in scena il VAR che annulla la rete dei tedeschi per un fuorigioco di Rudiger. Finisce così una prima frazione divertente, ma senza reti.

Secondo Tempo – Nella ripresa la Germania parte meglio, con Kimmich che al 56esimo va vicino al gol con una conclusione dai 20 metri, risponde presente il portiere degli spagnoli, Unai Simon. Passano pochi minuti, 7 per la precisione, e la Spagna passa in vantaggio. Cross in mezzo di Jordi Alba, sul pallone si avventa Morata, che brucia Sule e batte Neuer con la zampata che vale il vantaggio spagnolo.

In difficoltà la Germania che adesso rischia il tracollo, ci pensa Asensio a graziarli, calciando alto da buona posizione. Si Ricompongono i tedeschi, anche grazie ai cambi e partono alla ricerca di un disperato pareggio. Ci provano, in ordine, Fullkrug, Musiala, Sanè e Kimmich, in tutti i casi la Germania non riesce a superare un ottimo Unai Simon. Passano pochi minuti e arriva alla fine il meritato pareggio dei tedeschi, ci pensa Fullkrug a battere il portiere avversario con una conclusione potente a pochi metri da Unai Simon. Ultima occasione della partita sempre per la Germania, ci prova Sanè in contropiede, superato Unai Simon, mette in mezzo una palla solo da spingere in porta, ottimo il salvataggio di Rodri che evita il peggio. Termina così una partita piena di occasioni da entrambe le parti, ma pareggio alla fine giusto.