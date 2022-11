Qatar 2022: La Tunisia batte la Francia ma non basta. L’Australia elimina la Danimarca

Un gol di Leckie in contropiede permette all’Australia di battere la Danimarca e di volare agli ottavi di finale dei Mondiali per la seconda volta nella sua storia. I Socceroos chiudono il girone D al secondo posto e nella fase a eliminazione diretta troveranno la prima classificata del girone C, dove tutto è ancora in bilico. Flop della Danimarca, mai realmente pericolosa anche dopo essere andata sotto. Dopo la semifinale agli ultimi Europei, la Nazionale di Eriksen esce al primo turno. Nell’altra gara, i campioni del mondo in carica, già qualificati per gli ottavi, cadono contro la nazionale con 10 giocatori nati in Francia -ironia della sorte-, comunque eliminata. Nel finale l’arbitro perde la trebisonda e succede di tutto: prima fischia la fine, poi viene richiamato al VAR e annulla la rete del pareggio di Griezmann per posizione irregolare, poi concede altro recupero, prima di fischiare la fine definitiva.

AUSTRALIA-DANIMARCA 1-0

Leckie M. 60′

La gioia dell’Australia, la delusione della Danimarca, che perde 1-0 e saluta con largo anticipo Qatar 2022. Il primo tempo è povero di emozioni, tra due squadre che per atteggiamento e occasioni create non sembrano ad un fondamentale bivio per il Mondiale. Jensen è l’unico che ci prova tra gli scandinavi, murato però da Ryan. Paradossalmente, ad incendiare Australia-Danimarca è il gol della Tunisia con la Francia, che elimina momentaneamente le formazioni di Arnold e Hjulmand. Subito dopo, però, arriva la rete che sblocca il match: Leckie si invola verso la porta e dopo due sterzate trova un sinistro precisissimo all’angolino basso che sorprende Schmeichel, firmando l’1-0 in favore dei Socceroos. Inutili gli ingressi di Cornelius e Dolberg per la Danimarca, che chiude con un solo gol e senza vittorie. L’Australia attende ora la sua avversaria: sarà la vincitrice del girone C. La formazione di Hjulmand, invece, si candida a maggiore delusione del Mondiale 2022.

TUNISIA-FRANCIA 1-0

Khazri W. 58′

Le seconde linee non convincono e crollano contro i ragazzi di Kadri, che però vengono eliminati dal successo dell’Australia sulla Danimarca. La Francia cade 1-0 contro la Tunisia nella terza giornata del Gruppo D dei Mondiali 2022, ma vola agli ottavi di finale da prima del girone. Deschamps, con la qualificazione già in tasca, vara un maxi turnover, ma non ottiene le risposte che si attendeva dalle seconde linee. La squadra di Kadri domina, la sblocca al 58′ con Khazri e accarezza per qualche minuto la possibilità di fare la storia, ma viene gelata a distanza dal gol di Leckie che qualifica l’Australia. Finale nel segno del giallo con Griezmann che pareggia i conti e l’arbitro Conger che decreta la fine col triplice fischio, ma il VAR richiama il fischietto a verificare la regolarità della rete del pari dei transalpini e dopo qualche minuto Conger annulla per posizione irregolare dello stesso Griezmann. A quel punto la partita prosegue, nonostante fosse stata fischiata la fine, per qualche altro minuto prima della fine definitiva, fischiata dopo ben 12 minuti di recupero.