Qatar 2022: Mbappè trascina la Francia ai quarti, Polonia sconfitta 3-1

FRANCIA-POLONIA 3-1

44′ Giroud (F), 30′ st Mbappé (F), 46′ st Mbappé (F), 54′ st rig. Lewandowski

I Campioni del Mondo approdano ai quarti di finale dopo aver battuto nettamente la Polonia. Il risultato di 3-1 fotografa la differenza tra le due squadre, anche se nel primo tempo la formazione polacca aveva fallito clamorosamente il gol del vantaggio con Zielinski. La Francia trova il vantaggio al 44′ minuto grazie a Giroud che sfrutta al meglio un assist di Mbappè e infila Szczesny in uscita. L’attaccante firma il suo 52º gol in nazionale strappando il primato dei bomber transalpini a Thierry Henry. Nella ripresa i francesi implementano il vantaggio grazie a un gran gol di Mbappè che sfrutta una ripartenza di Dembele. L’attaccante segna ancora al novantesimo con un destro all’incrocio dei pali che non lascia scampo a Szczesny. La Polonia accorcia nel recupero con un rigore realizzato da Lewandowski. La Francia affronterà nei quarti di finale la vincitrice della partita tra Inghilterra-Senegal in programma questa sera.

Tutto facile per la Francia. Dopo l’amara parentesi indolore con la Tunisia, nella prima gara a eliminazione diretta la corazzata di Deschamps torna ad alzare il livello, affonda la Polonia e si prepara ad affrontare i quarti nel migliore dei modi recuperando subito gioco, gol e fiducia. Al Thumama Stadium, Mbappé & co. non danno scampo a Lewa e compagni, trasformando le differenze tecniche e agonistiche tra Francia e Polonia in un divario incolmabile sul piano del risultato. Numeri alla mano, per il “Galletti” sono tre i gol a referto, ma i Bleus concretizzano molto meno di quanto creano e danno sempre la sensazione di gestire tutto con calma, freddezza e qualità. A parte una decina di minuti prima della rete di Giroud, del resto, con la Polonia i francesi in campo la fanno da padroni, confermando i galloni dei favoriti per la vittoria finale insieme a Brasile e Argentina. Rispetto alla gara con la Tunisia, contro la Polonia Deschamps schiera tutte le prime linee e torna ad affidarsi a Dembelé, Griezmann e Mbappé alle spalle di Giroud. Scelte a cui Michniewcicz risponde lasciando Milik in panchina, infoltendo la mediana e piazzando Zielinski a rimorchio di Lewandowski per provare a contenere la Francia e colpire in ripartenza.

Come da copione, in avvio è la formazione di Deschamps a prendere in mano il possesso e la gara, ma con gli spazi intasati la manovra francese non sfonda. Un colpo di testa di Varane sugli sviluppi di un corner finisce largo, poi la difesa polacca mura un tentativo di Dembelé e Szczesny si oppone a un bolide di Tchouameni e a un sinistro ancora di Dembelé. Con la Francia in pressione la gara si gioca quasi tutta nella metà campo polacca per i primi venti minuti, poi gli uomini di Michniewicz lentamente guadagnano metri e provano a giocarsela raddoppiando sui portatori, alzando il pressing e aumentando i giri in mediana. Da una parte un tiro di Lewandowski finisce largo e l’accoppiata Lloris-Varane salva il risultato su un doppio tentativo di Zielinski. Dall’altra invece Giroud sbaglia tutto su un cross di Dembelé, poi si fa perdonare spedendo alle spalle di Szczesny un assist delizioso di Mbappé. Guizzo che fa saltare il banco, sblocca il match e manda la Francia negli spogliatoi in vantaggio.

La ripresa inizia senza cambi e con la Polonia che prova ad alzare subito il baricentro giocando uomo contro uomo a tutto campo. Atteggiamento che dà più vivacità e spinta alla manovra di Michniewicz, ma che concede anche più spazi alla tecnica e alle ripartenze dei Bleus. Szczesny ferma una punizione di Griezmann, poi Glik e compagni disinnescano un paio di incursioni pericolose sugli esterni. Per dare più peso all’attacco e dinamismo, Michniewicz getta Milik, Zalewski e Bielik nella mischia, ma è ancora la Francia a gestire la gara e a creare le occasioni migliori. Giroud sfiora il bersaglio grosso su un cross di Koundé, poi Mbappé raddoppia concretizzando una grande ripartenza di Dembelé con un destro implacabile. Colpo che mette il risultato al sicuro e trasforma il resto del match in una formalità per i Campioni del mondo in carica. Nel finale, infatti, c’è spazio solo ancora per qualche cambio, per la splendida doppietta di Mbappé e anche per un rigore di Lewandowski che accorcia le distanze proprio prima del triplice fischio. La Francia vince, convince e vola alto.