Qatar 2022: Per il titolo un affare tra Brasile e Argentina. Francia e Spagna inseguono

Sarà un mese molto lungo: vivremo il Mondiale per la seconda volta di fila senza l’Italia, ma in Qatar comunque lo spettacolo non mancherà. Da domenica, e fino al 18 dicembre, una scorpacciata di gol, con in campo i migliori giocatori del pianeta. Nelle quote dei bookmakers, si preannuncia un testa a testa per la vittoria finale tra Brasile e Argentina. La Seleçao di Tite punta al sesto titolo mondiale, a distanza di 20 anni dall’ultimo firmato da Ronaldo in Giappone e Corea del Sud: Brasile campione a 5, con l’Argentina di Messi subito dietro a 6,50. L’Albiceleste non vince dal 1986, con la stella del Psg – oggi 35enne – che ha forse l’ultima occasione per regalare una gioia al suo popolo, dopo aver alzato la Coppa America lo scorso anno.

Francia, Spagna e Inghilterra sono le prime europee nella lavagna: i Bleus – campioni in carica ma costretti a fare a meno di Nkunku, infortunatosi in allenamento – si trovano a 8, seguiti dalle squadre di Southgate e Luis Enrique a 9. Scorrendo le quote, ci sono la Germania a 12 e il terzetto formato da Belgio, Olanda e Portogallo a 15. Chiudono, a 500, Australia, Iran, Costa Rica, Tunisia e Arabia Saudita.

FAVORITE NEI GIRONI – Nel Gruppo A guida l’Olanda a 1,45, seguita da Ecuador a 4,50, Senegal a 5,50 e dai padroni di casa del Qatar a 15; nel Gruppo B, dominio Inghilterra a 1,35, con Usa e Galles a 6,50 e Iran a 15; nel Gruppo C, Argentina a 1,45, poi la coppia Polonia-Messico a 5,50 e l’Arabia Saudita a 20; nel Gruppo D, Francia a 1,45, con Danimarca a 3,50, Australia a 12 e Tunisia a 15; il girone più equilibrato, almeno in orbita primo posto, è il Gruppo E, con la Spagna a 1,85 leggermente favorita sulla Germania a 2,10, poi il Giappone a 12 e la Costa Rica a 50; nel Gruppo F, Belgio in pole a 1,50, con la Croazia a 3,50, il Marocco a 10 e il Canada a 15; nel Gruppo G, Brasile a 1,40, la Svizzera a 5,50, la Serbia a 6,50 e il Camerun a 15; infine il Gruppo H, che vede il Portogallo a 1,65 davanti a Uruguay (3,00), Ghana (10) e Corea del Sud (12).

CAPOCANNONIERE – Dopo essersi aggiudicato il titolo di capocannoniere già nel 2018 in Russia, Harry Kane punta nuovamente al titolo di re dei bomber; l’inglese guida la lavagna a 8,00, seguito da Kylian Mbappé – che già quattro anni fa, quando ne aveva 20, segnò quattro reti – e da un altro francese, il pallone d’oro Karim Benzema, piazzato a 12 al pari di Leo Messi. Subito dietro, a 15, Neymar e Cristiano Ronaldo; poi Lukaku a 20, Lautaro Martinez, Gabriel Jesus e Depay a 25, mentre nel gruppone dei giocatori a 33 c’è anche Robert Lewandowski.