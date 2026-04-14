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Lazio

Sarri: “Futuro? Sentiamo la società cosa ha in mente”

In conferenza stampa ha parlato il tecnico Maurizio Sarri.

Apr 14, 20261 Lettura
La Lazio esce sconfitta da Firenze nella prima delle due trasferte prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Come sta la squadra in vista della Coppa Italia?
“Io vorrei giocare sempre su buoni livelli perché è difficile tirare fuori il coniglio dal cilindro in una sola partita. Io stasera la squadra non l’ho vista male. Il vantaggio è stato un po’ casuale, potevamo anche segnare all’inizio. Poi la Fiorentina si è abbassata, noi abbiamo avuto delle difficoltà nel trasformare il predominio in occasioni pericolose”.
42 infortuni: come mai?
“Penso sia l’unione di tanti fattori che ci hanno portato a questa stagione di grande difficoltà. La situazione di Maldini è cronica e ogni tanto si deve fermare”.
Ha una soluzione su come trasformare in gol la mole di gioco?
“Se avevo la soluzione ero al Real Madrid. Le ultime due partita abbiamo trovato squadre che sono andate in vantaggio e hanno fatto un blocco bassissimo e segnare non è facile per nessuno. Se poi mi dite che il possesso palla non conta nulla, io non sono d’accordo. Il nostro problema è l’area di rigore, non il possesso”.
Da dove riparte la Lazio? E da dove riparte Sarri?
“Sarri? Sentiamo quanto costa… Sono io che devo ascoltare la società. Se dipendesse da me gli farei spendere sul mercato 700 o 800 milioni. A livello di futuro sentiamo la società cosa ha in mente, se ha un programma. Faremo delle valutazioni: se loro sono contenti si troverà una soluzione, se non sono contenti si cercherà una via di uscita. Io quel che posso dire è che in questi giorni parlerò solo con la Lazio”.
Si aspetta di tornare come candidato della panchina della Fiorentina?
“L’accoglienza del Franchi è stata emozionante. Nell’anno in cui sono stato fermo è stata la tifoseria che mi è stata più vicina. Forse perché sono cresciuto qui dietro in piazza Alberti… Probabilmente però non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina”.
Pace fatta con Paratici?
“Negli ultimi tempi i rapporti erano più tesi ma mi fanno piacere le sue parole. Quello scudetto fu sottovalutato perché si pensava che fosse dovuto e invece quella era una squadra a fine ciclo”.
C’era il rigore su Noslin?
“Stanno arbitrando ognuno per i cazzi propri. Se lo chiedi a me i rigori sono altri, se mi chiedi se era rigore con i parametri di questa stagione ti dico di si”
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Alessandro Vittori

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