Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Lazio

Sarri:”Arbitri situazione preoccupante. I giocatori sono frustrati”

Il tecnico biancoceleste sull'episodio con protagonista Gila: "Pensavo di aver visto tutto..." Bordata alla società sul mercato

Gen 8, 20261 Lettura
In conferenza stampa dopo il 2-2 tra Lazio e Fiorentina ha parlato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.
È più scontento per la rimonta della Fiorentina dopo la buona prestazione del primo tempo o per i torti arbitrali?
“Arbitri? Anche nello spogliatoio la sensazione è la stessa. Se si riducesse ai soli due episodi di stasera penserebbe a una serata no, ma gli episodi sono tanti. I giocatori si sentono frustrati, è chiaro che possano innervosirsi. La situazione è questa, non si può influire, è inutile spenderci ammonizioni ed espulsioni. Non è risolvibile da parte nostra, è una situazione preoccupante”.
Cosa pensa delle cessioni? E dell’arrivo di Ratkov?
“Ratkov non lo conosco, non seguo il campionato austriaco. Vediamo pregi e difetti, se la società l’ha preso probabilmente lo conosce. La mia non vuole essere una critica, non lo conosco e non penso sia una cosa strana perché di allenatori che hanno tempo per vedere il campionato austriaco non ce ne sono. Non a caso nelle società ci sono sette-otto scout che fanno questo di lavoro, al Chelsea ce n’erano più di trenta. Castellanos e Guendouzi erano molto importanti per noi, se arrivano delle offerte di stipendi che noi non possiamo pareggiare e né avvicinare, è chiaro che vogliono andare via. Guendouzi era una dei 7-8 su cui pensavo di costruire la squadra, il giocatore mi ha spiegato tutte le motivazioni e sono comprensibili”.
Ha parlato con Raspadori?
“Ci ho parlato tempo fa come in tante altre situazioni dicendogli solo quello che secondo me è un centravanti, lo pensa anche lui. Non ho fatto una trattativa per lui, ci ho parlato diverse settimane fa”.
Crede che si debba semplicemente constatare la difficoltà della classe arbitrale e accettare gli errori?
“Capirei se ci fossero degli errori da entrambe le parti, anche con un paio di episodi a nostro favore. Questo però non accade, la situazione è quella che stiamo vivendo”.
Che spiegazione si dà sugli arbitri?
“Penso che sia la stessa spiegazione che ti dai tu”.
Avatar
Alessandro Vittori

Lazio

