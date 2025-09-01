Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Lazio

Sarri:“Il mio ritorno qualcosa di forte. La squadra ha sentito il tabù Olimpico”

Set 1, 20252 Lettura

Nel ritorno all’Olimpico di Maurizio Sarri dopo un anno e mezzo la Lazio rompe il tabù di sette mesi senza vittoria casalinga in campionato. In conferenza stampa il mister biancoceleste è apparso visibilmente soddisfatto: “Prestazione diversa, probabilmente ci ha aiutato molto il fatto che la squadra sentiva moltissimo di dover interrompere il trend casalingo negativo oltre alla brutta figura fatta a Como. Mi sembra una fase della stagione in cui alternare gare ottime ad altre meno buone fa parte di molte squadre. Non abbiamo fatto un dramma dopo Como anche se abbiamo analizzato a fondo la sconfitta, e prendiamo per quello che è anche il buono che abbiamo visto questa sera”.

CASTELLANOS – “A Castellanos chiederei di iniziare a fare qualche gol più brutto. Lui solitamente fa gol belli ma per me ha la possibilità di fare ancora più gol. Questa sera ha fatto una prestazione importante, sta crescendo di condizione vediamo dove può arrivare tra un mese o due”.

SCELTE – “Penso che questa squadra più che di qualità manchi di lucidità nelle scelte. A volte commette errori che sembrano tecnici ma sono errori di scelta. Come ho fatto stasera nel secondo tempo per gestire alcuni momenti della partita abbassi i ritmi”.

RITORNO ALL’OLIMPICO – “A livello di emozioni è stato emozionante tornare. Vedere lo stadio a inizio partita e la Curva che ti chiama dopo il 2-0 è qualcosa di forte ma dentro di me c’era anche il terrore di non riuscire a portare a casa una vittoria dopo sette mesi. Per la nostra gente stare sei sette mesi senza vincere in casa è stato pesante”.

CRESCITA – “La gara l’abbiamo sbloccata velocemente mettendo in campo tutto quello su cui avevamo lavorato. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto un’ottima prestazione, ho visto attaccare gli spazi più del solito. Però l’ho detto, va preso con le molle quello che si è visto di brutto ma anche quello che si è visto di buono. C’è molto da lavorare e ci sono gocatori che sono libri da scrivere come Dele-Bashiru e Belahyane. Abbiamo tanti ragazzi che possono crescere come anche Cancellieri. C’è da fare una crescita collettiva e individuale”.

LISTA – “Uno è un lungodegente e dovrebbe essere Gigot, non abbiamo certezze sul suo recupero. E l’altro lo decideremo domani ma sarà variabile avendo due slot da qui a dicembre. Faremo una scelta ma non è detto che sia definitiva, dipende molto da come si evolveranno le cose”.

ROVELLA – “Rovella ci dà energia, ha fame, ha voglia. Però io di Rovella sarò completamente contento quando lo vedrò fare quello che ha fatto stasera con un tocco in meno”.

NOSLIN – “Noslin faccio un po’ di fatica anche io ad inquadrarlo. Dagli allenamenti mi sembra un esterno, a volte mi sembra una seconda punta. Ha gamba, ha un buon atteggiamento e quindi credo che possa aiutarci anche da esterno. Noi abbiamo una spada di Damocle sulla testa perché se Dia partirà come presumo per la Coppa d’Africa avere Noslin in rosa sarebbe determinante. Ha l’istinto del gol, lo vedo anche in allenamento. Questa sera volevo metterlo nella parte finale della gara ma poi Marusic mi ha chiesto il cambio”.

BELAHYANE – “Mi aspettavo un giocatore più lento invece ha discrete accelerazioni soprattutto sui 20 metri. Al momento è troppo confusionario per fare il centrocampista centrale. Mi ha sorpreso perché a livello di inserimento non è male”.

DIFESA – “Se ti devo parlare della linea difensiva se la vedi nelle esercitazioni lavora benissimo. Poi in partita ancora qualcosa da mettere a posto c’è perché siamo ancora più scomposti. Come c’è da mettere a posto la fase difensiva sotto la linea della palla. Spesso in allenamento gli tolgo il riferimento degli avversari in partita con gli avversari viene fuori qualche errore in più”.

PROVSTGAARD – “Sta facendo bene. Ha una grande applicazione, è determinato, sono certo che diventerà un buon difensore con ancora qualche difettuccio ma con tutte le caratteristiche di uno che può finire in Premier”.

Alessandro Vittori

Lazio

