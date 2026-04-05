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Sarri:”Primo tempo sottotono, nel secondo la squadra ha dato tutto”

Apr 5, 20262 Lettura

Al termine del pareggio per 1-1 tra Lazio e Parma all’Olimpico in conferenza stampa si è presentato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole sulla partita.

GARA – “Con l’atteggiamento che hanno assunto loro nel 3-5-2 basso negli ultimi 25 metri l’aspetto più importante è non prendere gol. Se li porti sullo 0-0 entro i 65 minuti queste gare le vinci, noi siamo andati sotto, abbiamo delle responsabilità nel primo tempo in cui abbiamo mosso poco la palla. Nel secondo tempo i ritmi sono stati diversi, la possibilità di vincere la gara c’era. Diciamo che i 23 minuti e mezzo di tempo effettivo del secondo tempo non ci hanno aiutato”.

NAZIONALE – “Io sulla panchina come riconoscimento alla carriera? Ho l’impressone che tu mi abbia detto che io sono vecchio. E’ una cosa a cui non ho assolutamente mai pensato”.

APPROCCIO – “Squadra svogliata? Non sono d’accordo soprattutto nel secondo tempo. Sul primo tempo sottotono sono d’accordo ma nella ripresa quello che la squadra poteva dare l’ha dato. Se a inizio campionato avessi fatto una lista dei giocatori che avrebbero dovuto giocare tutte le gare avresti messi Gila, Zaccagni, Rovella, quelli che mancavano oggi”.

INFORTUNATI – “L’ultimo controllo di Zaccagni sembra abbastanza positivo. Spero di recuperarlo prima della gara contro l’Atalanta per averlo in una buona condizione fisica e non solo qualitativamente guarito. Patric è un giocatore importante e spero di recuperarlo. Le condizioni di Provedel e Rovella sono più complicate. Gila? Nel suo caso le ricadute sono sempre frequenti, io spero che anche il suo recupero sia breve. I più vicini all’utilizzo sono Patric e Zaccagni”.

MALDINI E RATKOV – “In questo momento Ratkov non sta dando sensazioni positive, è una bufala che può fare l’esterno con me può fare solo l’attaccante centrale. Ha tutte le attenuanti del caso, la lingua, il campionato diverso, si rivaluterà settimana per settimana e quando lascerà delle sensazioni diverse verrà subito preso in considerazione. Maldini stasera ha affrontato una situazione difficile. Contro il Parma in trasferta ci hanno sbattuto la testa in tante. Maldini sta facendo un percorso che per lui può essere complicato o potrebbe essere una soluzione”.

CENTROCAMPO – “Veniamo da un periodo in cui a centrocampo non abbiamo avuto molte scelte. Cataldi è rientrato questa sera, Basic era in panchina ma l’accordo era che sarebbe entrato solo in caso di necessità. Chiaro che se Patric è quello delle ultime due gare va preso in considerazione, lo stesso vale per il Basic di novembre. Poi per quanto riguarda le rotazioni io a quelle studiate non ci credo anche perché non è detto che se un giocatore sta fuori dieci giorni arrivi in condizioni ideali in gara. Valuteremo giorno per giorno anche in vista della gara contro l’Atalanta”.

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Alessandro Vittori

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