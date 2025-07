Ufficiale: Alberto Grassi nuovo giocatore della Cremonese

La promozione in Serie A è solo l’inizio per la Cremonese, squadra che vuole stupire anche dopo i play-off di Serie B. In campionato si parte molto forte con la trasferta a ‘San Siro’ contro il Milan. Prima della grande sfida in programma il prossimo 23 agosto, c’è un match delicatissimo da giocare in Coppa Italia contro il Palermo, decisivo per l’accesso al secondo turno.

Le mosse del club grigiorosso in questa sessione estiva

In questo calciomercato la dirigenza della Cremonese sta valutando diverse opportunità: in primis hanno riscattato giocatori come Fulignati e Vandeputte dal Catanzaro, successivamente sono state esercitate delle operazioni in prestito come Mussolini dalla Lazio e Lapo Nava dal Milan e preso Gollini dalla in prestito dalla Roma.

Nella giornata odierna è stato ufficializzato un ulteriore acquisto dall’Empoli, ovvero il centrocampista italiano Alberto Grassi. Tramite i canali social della squadra, infatti, la Cremonese accoglie il nuovo calciatore con una frase di benvenuto, un calciatore utile per Davide Nicola, che può dare esperienza al gruppo. L’ex capitano dell’Empoli dunque approda a Cremona, felice di poter raggiungere nuovi traguardi nella propria carriera.

Alberto Grassi: un tassello utile per Davide Nicola

Classe ’95, il calciatore ha disputato in questa stagione 28 partite in Serie A realizzando l’unica rete contro il Genoa a ‘Marassi’ il 2 marzo scorso, valido per il momentaneo vantaggio della squadra toscana (match poi terminato 1-1 con il gol di Vásquez all’81’). Mette la firma anche come assist man soltanto nell’incontro contro l’Atalanta al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, in occasione del gol valido per il momentaneo 2-2 (partita conclusa con la sconfitta per 3-2 grazie al sigillo di De Ketelaere). In Coppa Italia, invece, scende in campo per 3 volte senza risultare decisivo.

Il calciatore firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Le due società hanno trovato l’accordo per il trasferimento e Davide Nicola sarà contento di poterlo utilizzare in questo pre-campionato per testare subito le sue qualità in campo.

Di seguito, dunque, il comunicato ufficiale del club grigiorosso: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Empoli Football Club le prestazioni sportive del calciatore Alberto Grassi. Centrocampista di grande esperienza per la Serie A, Grassi è nato a Lumezzane il 7 marzo 1995 e si è formato calcisticamente nell’Atalanta, con cui ha debuttato nel massimo campionato nella stagione 2014/15. Dopo tre stagioni in nerazzurro e un’esperienza di sei mesi al Napoli, ha indossato le maglie di Spal, Parma, Cagliari ed Empoli, squadra in cui ha militato negli ultimi tre anni. In totale vanta 218 presenze in Serie A, condite da 6 gol e 6 assist. Benvenuto in grigiorosso, Alberto!”.