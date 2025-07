Ufficiale: Vivaldo Semedo ceduto al Watford a titolo definitivo

L’Udinese effettua in questa fase di calciomercato dei colpi anche in uscita. Infatti, dopo l’acquisto di Nicolò Bertola (difensore) a titolo gratuito e il riscatto esercitato per 8 milioni del francese Atta dal Metz, ora il club friulano è concentrato ad effettuare delle cessioni per fare cassa. Come ogni anno c’è il caso Lucca, che è sempre un bersaglio delle ‘big’ di Serie A e proprio in questa sessione estiva sta seguendo la situazione con particolare attenzione proprio Aurelio De Laurentiis, che lo vorrebbe per affiancare Romelu Lukaku nel 3-5-2 di Antonio Conte. Oltre all’attaccante italiano, però, c’è un altro giocatore che non ha mai trovato la giusta via per essere inserito in prima squadra.

Vivaldo Semedo: la carriera tra prestiti e tante incognite

Stiamo parlando di Vivaldo Semedo, attaccante classe 2005 portoghese, il quale ha trovato da poco l’accordo con il Watford, e presto si trasferirà dunque in Inghilterra. Cresciuto nel settore giovanile dell’UA Povoense prima e dello Sporting Lisbona poi, è stato prelevato il 25 agosto 2023 dall’Udinese, chiudendo l’affare per 3 milioni di euro. Ha disputato diverse partite in A principalmente nella stagione 2022/2023 con un totale di 32 minuti, e verso il finale di campionato ha subito diversi infortuni che lo hanno costretto ad abbandonare il terreno di gioco per diverso tempo. L’anno scorso è entrato a partita in corso contro il Frosinone, subentrando al posto di Thauvin (a rischio espulsione per somma di ammonizione).

Il rendimento in Portogallo e il comunicato dell’Udinese

Dopo una breve parentesi in Olanda al Volendam da gennaio a giugno del 2024, nell’annata appena trascorsa, grazie al prestito in serie B portoghese al Vizela ha disputato ben 27 partite totali tra campionato e play-off, segnando 9 gol con 4 assist all’attivo. All’attaccante vanno i ringraziamenti da parte della società bianconera, che con un comunicato saluta il classe 2005: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo Vivaldo Semedo al Watford FC. A Vivaldo l’in bocca al lupo per la nuova avventura in Inghilterra”.