Luna Rossa-Ineos Britannia 1-1 dopo la 1° giornata

Luna Rossa Prada Pirelli affronta INEOS Britannia nelle acque di Barcellona per provare a laurearsi, dopo i successi del 2007 e del 2013, campione della Vuitton Cup e poter affrontare il team New Zealand nella finale di America’s Cup (in programma dal 12 al 27 Ottobre). Partita con i favori del pronostico, Luna Rossa ha avuto non poche difficoltà, sia nei round robin, dove ha chiuso in seconda posizione proprio dietro agli inglesi di INEOS, che in semifinale, dove il team italiano è riuscito ad avere la meglio su American Magic dopo tre ko di fila (la serie si è chiusa 5-3).

Le finali si sa, sono un’altra storia ma ancora una volta INEOS Britannia dimostra di essere un cattivo cliente. Proprio come all’ inizio di questa 37 edizione, Luna Rossa parte fortissimo e nella prima gara delle due in programma, non lascia scampo agli avversari, volando sull’acqua a velocità che raggiungono anche i 50 nodi. Al traguardo arriva con 700 metri e 46 secondi di vantaggio, 1-0 e tanto ottimismo per lo skipper Max Sirena.

La seconda regata ha inizio con un’ora di ritardo a causa del forte vento. Gli inglesi guidati da Ben Ainslie (velista esperto insignito del titolo di Sir) partono meglio e conducono con un vantaggio risicato ma costante. La regata è molto combattuta, in un mare difficile da affrontare a causa delle onde alte, ma il divario tra i due team non scende mai sotto i 10 secondi. La strategia di Luna Rossa non funziona e negli ultimi due gate il vantaggio del team britannico si assesta sui 200 metri, alla fine è INEOS ad esultare: 1 a 1. La sfida continua sabato 28 settembre con i Round 3 e 4.