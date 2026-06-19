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Inter

Inter, mani su Palestra: accordo sempre più vicino

I nerazzurri accelerano per il giovane esterno classe 2005: la trattativa entra nella fase decisiva e l’intesa tra i club appare sempre più vicina.

Giu 19, 20261 Lettura

Nell’incontro fra Inter e Atalanta, le due società hanno discusso di Marco Palestra, nome ormai arcinoto alle cronache e che, questa volta, sembra davvero ad un passo dall’Inter. La dirigenza dei campioni d’Italia ha infatti fatto l’offerta che potrebbe far saltare il banco: 45 milioni di euro cash+5 di bonus, con la Dea che, vista anche la volontà del ragazzo, andrà incontro all’Inter.

Ci sono da limare gli ultimi dettagli e la tipologia dei bonus, ma ci siamo: la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva, con l’Inter che avrà il suo laterale destro dopo la partenza di Denzel Dumfries verso il Real Madrid.

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