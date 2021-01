Calciomercato: Il mercato ad Udine… in movimento frenetico

In Friuli non vivono un periodo florido e, dopo anni di entusiasmo si è tornati a lottare per non retrocedere. Il ds bianconero, però, sta cercando di dare all’allenatore una squadra solida ed esperta per risalire in fretta la china. Secondo le indiscrezioni che ci giungono da Udine, l’entourage di Lasagna sta tessendo un dialogo abbastanza robusto con la dirigenza dell’Hellas Verona per un suo passaggio già in questa stagione. Gotti non si sarebbe opposto a questa cessione, a patto che dal mercato arrivi una punta in grado di risollevare la situazione offensiva all’ombra della Dacia Arena.

LLorente è uno dei nomi più caldi ma l’ingaggio elevato sta frenando questa trattativa. Le parti sembra abbiano trovato un accordo e l’Udinese avrebbe proposto a De Laurentiis la cessione a titolo temporaneo con il 30% dell’ingaggio a carico dei partenopei. Gli scaligeri, intanto, hanno trovato già l’accordo con Kevin Lasagna per un quadriennale ad un milione a stagione ma per motivi burocratici si attenderà la gara contro l’Inter per ufficializzare il tutto. Da quanto giunge alla redazione di Football-Magazine, le suggestioni Eder e Pellè sono destinate a rimanere tali per una questione di ingaggio, il secondo tutta via non ha mai declinato la proposta dei friulani. Ultimo nome in lista quello di Kurzawa, ex Manchester United.

Capitolo De Paul: Jimenez è in continuo collegamento con Pozzo ed il contratto prolungato fino al 2024 è stato un gesto d’amore del trequartista nei confronti di questi colori, le offerte in estate non sono mancate soprattutto dal Leeds (che ha “bloccato” le altre trattative), dalla Roma e dall’Inter; i lombardi si sono fatti sotto pesantemente per la sessione estiva targata 2021 ma prima vorrebbero vagliare la faccenda legata al Papu Gomez. Insomma, il futuro del trequartista, quello prossimo, è ancora legato all’Udinese ma quest’estate si cercherà di piazzarlo ad un prezzo ragionevole per provare a costruire una squadra all’altezza di una salvezza tranquilla, si conti che l’argentino fu acquistato a 3 milioni nell’estate del 2016 e quindi si registrerebbe una plusvalenza monstre.