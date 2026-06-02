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Napoli

Calciomercato Napoli: occhi su un difensore della Lazio

Il Napoli ha concluso un’ottima stagione sotto gli ordini di Antonio Conte, ed ora si pensa al calciomercato con i primi nomi sul taccuino

Giu 2, 20261 Lettura
ROME, ITALY - JANUARY 23: Mario Gila of Lazio celebrates with teammate Matteo Guendouzi after scoring his team's first goal during the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD7 match between S.S. Lazio and Real Sociedad de Futbol at Stadio Olimpico on January 23, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Presidente del Napoli, ADL, è molto soddisfatto dell’operato di Antonio Conte in questi 2 anni, conclusi con 2 trofei alzati al cielo (scudetto e Supercoppa Italiana contro il Bologna in finale). In attesa di capire quale sarà il futuro del tecnico salentino e chi occuperà il suo posto in panchina, De Laurentiis è concentrato esclusivamente anche sul fattore calciomercato.

Napoli a caccia di un difensore: uno sguardo rivolto a Roma

In queste ultime ore, infatti, il club azzurro starebbe cercando un difensore che abbia esperienza e aggressione in fase di non possesso palla. Stiamo parlando di Mario Gila Fuentes, centrale di difesa della Lazio che in questa stagione ha ottenuto ben 36 presenze tra campionato e Coppa Italia, senza però essere tra i protagonisti in qualità di gol/assist.

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è stato pescato da Igli Tare nell’estate del 2022, acquistandolo per 6 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, il club biancoceleste chiede circa 30 milioni per lo spagnolo, ma potrebbe abbassare l’offerta, accettandola anche sui 20-22 milioni più bonus per evitare di perdere il 25enne a zero (scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2027.

ADL: occhio alla concorrenza! Gattuso aspetta…

Su Gila ci sarebbe anche un’altra società non italiana, bensì proveniente dalla Spagna, ovvero l’Atlético Madrid del Cholo Simeone, che sarebbe interessato e potrebbe dar fastidio al Napoli in questa sessione estiva.

L’attuale allenatore Gennaro Gattuso è appena sbarcato alla Capitale e vorrebbe vederci a lungo per conoscere quantomeno l’organico della rosa e capire le capacità di ogni singolo calciatore, per avere con chiarezza eventuali esuberi e permanenze.

Si attendono dunque eventuali sviluppi su questa vicenda, che vede coinvolte 3 squadre per Mario Gila. Quest’ultimo potrebbe cambiare aria dopo ben 4 anni, con 122 apparizioni totali e sole 2 marcature messe a referto dal 2022 ad oggi.

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