Napoli, sprint per Italiano: incontro positivo con De Laurentiis

Il Napoli prepara la nuova era e punta forte su Vincenzo Italiano. Dopo l’addio ormai imminente di Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis ha individuato nell’attuale tecnico del Bologna il profilo ideale per guidare il nuovo progetto azzurro. Nella mattinata di martedì è andato in scena a Roma un incontro considerato molto positivo tra le parti: presenti anche il ds Giovanni Manna e l’agente Fali Ramadani.

Vertice positivo per il nuovo corso

L’obiettivo del summit era trovare l’intesa economica definitiva per portare Italiano sulla panchina del Napoli. Il tecnico, reduce dall’esperienza al Bologna dopo le avventure con Spezia e Fiorentina, avrebbe già comunicato al club rossoblù la volontà di intraprendere una nuova sfida. Sul tavolo c’è un accordo biennale fino al 2028 con opzione per una terza stagione e uno stipendio vicino ai 3 milioni di euro annui. Le sensazioni filtrate dall’incontro sono molto positive e cresce l’ottimismo per la fumata bianca già nelle prossime ore.

De Laurentiis vuole aprire un nuovo ciclo affidandosi a un allenatore capace di proporre calcio offensivo, intensità e valorizzazione della rosa. Caratteristiche che Italiano ha mostrato sia alla Fiorentina sia nell’ultima stagione a Bologna, convincendo il Napoli ad accelerare con decisione.

Allegri resta il piano B

La principale alternativa porta invece a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese si è separato dal AC Milan dopo una sola stagione, segnata dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Nelle ultime ore parte della tifoseria rossonera ha manifestato sostegno nei confronti dell’allenatore, criticando la società.

I rapporti tra Allegri e De Laurentiis restano eccellenti: il presidente del Napoli aveva già cercato in passato di affidargli la guida tecnica della squadra senza però riuscire a trovare l’accordo definitivo. Per il momento, però, il nome in cima alla lista resta quello di Italiano, sempre più vicino all’approdo in azzurro.