Colpo dell’Udinese: arriva il difensore svincolato Solet

Oumar Solet è un giovane difensore centrale nato in Francia, a Melun, il 7 febbraio del 2000 e ha iniziato a muovere i suoi primi passi da calciatore nel Levallois, prima di essere notato dall’Olympique Lione dove si è trasferito all’età di 17 anni. Nella stagione 2018/2019 arriva il debutto con la prima squadra dell’Olympique in Ligue 1, in Coppa di Lega e in Coppa di Francia, rimanendo aggregato stabilmente alla prima squadra per l’intera stagione e anche per quella successiva. Nel 2020 il trasferimento al Red Bull Salisburgo, dove trova la consacrazione, diventando un pilastro della squadra, malgrado la giovane età. Con gli austriaci Solet ha collezionato 104 presenze totali, di cui 14 tra Champions League e Europa League, segnando anche 4 reti. Nel frattempo Oumar Solet ha militato in tutte le squadre giovanili della nazionale francese, registrando 4 presenze con l’Under 17, 4 con l’Under 19, con cui ha siglato anche un goal e 2 con l’under 20.

Difensore centrale, strutturato fisicamente, ma al contempo anche agile e dotato di buona tecnica, piede destro, Solet rappresenta un innesto di prospettiva ma anche di grande esperienza internazionale per l’Udinese. Tuttavia, l’unico punto debole del difensore francese è la scarsa tenuta fisica, come dimostrano i tre infortuni avuti nel corso dell’ultima stagione, che hanno probabilmente indotto il Salisburgo a privarsene gratuitamente e che hanno anche interrotto la continuità del giocatore, che il difensore francese spera di ritrovare appunto in terra friulana.

Occorre ricordare che, essendosi svincolato dal club austriaco a mercato già concluso, come riportato da Sport Mediaset, Oumar Solet potrà disputare gare ufficiali sola da gennaio 2025, ma può già allenarsi con il gruppo.

In data odierna (1° ottobre 2024) l’ufficialità da parte del club. Di seguito il comunicato: ‘’La difesa bianconera si rafforza in vista del mercato di gennaio. Udinese Calcio, infatti, è lieta di annunciare che Oumar Solet si unirà al club fino al 30 giugno 2027’’.